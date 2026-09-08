Negen tuigpaardhengsten naar tweede voorrijddag: zes aangewezen en drie herkansers

KWPN
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Negen tuigpaardhengsten naar tweede voorrijddag: zes aangewezen en drie herkansers featured image
Cat.nr. 722, Thomas FS (Norbert FS x Manno) Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Vanmiddag vond op het KWPN-centrum te Ermelo de eerste presentatie van de aangewezen  tuigpaardhengsten en de herkansingshengsten plaats. Zes aangewezen hengsten en drie herkansingshengsten mogen zich presenteren op de tweede voorrijddag. De kampioen van de hengstenkeuring 2026 was er niet bij: Talent (v. Magnifiek) is enkele weken geleden overleden.

Door KWPN

Begin van dit jaar werden er in ‘s-Hertogenbosch zes driejarige tuigpaardhengsten aangewezen richting het verrichtigingsonderzoek. Daarvan is enkele weken geleden helaas de kampioen van ‘s-Hertogenbosch, de bruine Magnifiek-zoon Talent, overleden.

Zes aangewezen hengsten door

Twee vierjarige aangewezen hengsten waarvan toen één doorverwezen naar een volgend onderzoek en één door de eigenaar teruggetrokken hengst zich ook kwamen presenteren. Eén daarvan mag er door.

Het zestal aangewezen hengsten dat, na voorrijden en de presentatie  op het straatje aan de hand, naar de tweede voorrijddag mag is: Tironno (Magnifiek x Cizandro), f. M. en J.J.C. de Man, ger. Haarsma Landbouwbedrijf, rijder Richard Hofstra, Thomas FS (Norbert FS x Manno), f. Brian Franken, ger. en rijder Freek Saris, Troubadour (Onana x Avion Pierre), f. Annemieke Calis, ger. HBC-Stal en Toon van Doorn, rijder Harry van Middelaar, premiehengst Traveler (Macho x Eebert), f. Piet van der Velden, ger. William Duffy, rijder Robbie van Dijk, Trudalyo (Nibali x Manno), f. B. de Boer/H. Bakker, ger.  R.Hofstra/M. Oosterlaar, rijder Richard Hofstra en de vorig jaar doorverwezen vierjarige premiehengst Sam (Cizandro x Larix), f. J.P.C. Ermens, ger. en rijder Aris van Manen.

Herkansingshengsten

Zes sterhengten, waarvan één 2e bezichtigingshengst werden er voorgereden, drie werden er, na inspectie op het straatje, aangewezen en uitgenodigd voor de tweede voorrijddag.

Het zijn de vierjarige Spirit (Hertog Jan x Waldemar), f. Jaap Kok, ger. Hengstenhouderij Landzicht, rijder Mark de Groot. Spirit was dit jaar winnaar van de Nationale Competitie en winnaar vierjarigen. Thomas: “Deze hengst liet een goede en rustige, gebalanceerde verrichting zien en beschikt over een deftig front.”

Ook mag de driejarige Techno Apple MJDB (Norking Apple x Cizandro), f/g. Maarten Joris de Boer, rijder Harry van Middelaar terugkomen. Thomas: “Deze hengst toonde een mooie verrichting en het beeld is zeer aansprekend.”

De driejarige Tornado K (Helitroop x Ditisem), f/g. G. Kamphorst, mede-ger. G.H. Kamphorst, rijder Aris van Manen kreeg ook een uitnodiging waarbij werd vermeld dat hij het voordeel van de twijfel kreeg. Thomas: “De hengst liet een mooie verrichting zien maar hij zou achter nog aan kracht moeten winnen.”

Tweede keer

De tweede voorrijddag is op donderdag 17 september aanvang 13.00 uur  waarna op maandag 28 september, eveneens om 13.00 uur, de aanlevering volgt, beide keren op de Pavo-baan.

Bron: KWPN

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant