Negen tuigpaardhengsten naar tweede voorrijddag: zes aangewezen en drie herkansers

Vanmiddag vond op het KWPN-centrum te Ermelo de eerste presentatie van de aangewezen tuigpaardhengsten en de herkansingshengsten plaats. Zes aangewezen hengsten en drie herkansingshengsten mogen zich presenteren op de tweede voorrijddag. De kampioen van de hengstenkeuring 2026 was er niet bij: Talent (v. Magnifiek) is enkele weken geleden overleden.

KWPN Door

Begin van dit jaar werden er in ‘s-Hertogenbosch zes driejarige tuigpaardhengsten aangewezen richting het verrichtigingsonderzoek. Daarvan is enkele weken geleden helaas de kampioen van ‘s-Hertogenbosch, de bruine Magnifiek-zoon Talent, overleden.

Zes aangewezen hengsten door

Twee vierjarige aangewezen hengsten waarvan toen één doorverwezen naar een volgend onderzoek en één door de eigenaar teruggetrokken hengst zich ook kwamen presenteren. Eén daarvan mag er door.

Het zestal aangewezen hengsten dat, na voorrijden en de presentatie op het straatje aan de hand, naar de tweede voorrijddag mag is: Tironno (Magnifiek x Cizandro), f. M. en J.J.C. de Man, ger. Haarsma Landbouwbedrijf, rijder Richard Hofstra, Thomas FS (Norbert FS x Manno), f. Brian Franken, ger. en rijder Freek Saris, Troubadour (Onana x Avion Pierre), f. Annemieke Calis, ger. HBC-Stal en Toon van Doorn, rijder Harry van Middelaar, premiehengst Traveler (Macho x Eebert), f. Piet van der Velden, ger. William Duffy, rijder Robbie van Dijk, Trudalyo (Nibali x Manno), f. B. de Boer/H. Bakker, ger. R.Hofstra/M. Oosterlaar, rijder Richard Hofstra en de vorig jaar doorverwezen vierjarige premiehengst Sam (Cizandro x Larix), f. J.P.C. Ermens, ger. en rijder Aris van Manen.

Herkansingshengsten

Zes sterhengten, waarvan één 2e bezichtigingshengst werden er voorgereden, drie werden er, na inspectie op het straatje, aangewezen en uitgenodigd voor de tweede voorrijddag.

Het zijn de vierjarige Spirit (Hertog Jan x Waldemar), f. Jaap Kok, ger. Hengstenhouderij Landzicht, rijder Mark de Groot. Spirit was dit jaar winnaar van de Nationale Competitie en winnaar vierjarigen. Thomas: “Deze hengst liet een goede en rustige, gebalanceerde verrichting zien en beschikt over een deftig front.”

Ook mag de driejarige Techno Apple MJDB (Norking Apple x Cizandro), f/g. Maarten Joris de Boer, rijder Harry van Middelaar terugkomen. Thomas: “Deze hengst toonde een mooie verrichting en het beeld is zeer aansprekend.”

De driejarige Tornado K (Helitroop x Ditisem), f/g. G. Kamphorst, mede-ger. G.H. Kamphorst, rijder Aris van Manen kreeg ook een uitnodiging waarbij werd vermeld dat hij het voordeel van de twijfel kreeg. Thomas: “De hengst liet een mooie verrichting zien maar hij zou achter nog aan kracht moeten winnen.”

Tweede keer

De tweede voorrijddag is op donderdag 17 september aanvang 13.00 uur waarna op maandag 28 september, eveneens om 13.00 uur, de aanlevering volgt, beide keren op de Pavo-baan.

Bron: KWPN