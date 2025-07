Negen tuigpaardmerries via Vledder naar CK Noord in Tolbert

Op Stoeterij Vledderlanden van Lammert Tel vond de tweede en tevens laatste stamboekkeuring Regio Tuigpaard Noord plaats. Er was een goede publieke opkomst. Vier merries kwamen er hun alternatieve IBOP afleggen waarvan drie voor de tweede keer. Allen behaalden een voldoende resultaat. Voor de voorlopige keurmerrie Roline S zat er daarbij het predicaat keur in.

Inspecteur Viggon van Beest vormde samen met Bauke de Boer en Johan Holties de jury. Tien veulenboekmerries verschenen er voor hen in de baan, negen mogen zich presenteren op de Centrale Keuring op 25 juli in Tolbert. Viggon: “In de breedte ging het om een gemiddelde groep merries waarbij het opviel dat een aantal merries zich in beweging op kon waarderen.” De stokmaat varieerde van 1.60 m tot 1.72 m. Tot de meest opvallende merries behoorde in catalogus volgorde Saliena (Cizandro uit Uliena II ster pref van Patijn), f/g. J. Achter de Molen uit Oosterwolde Gld. Viggon: “Deze langgelijnde merrie is royaal ontwikkeld. Ze toonde krachtige bewegingen waarbij ze grote passen maakt. Ze beschikt over veel balans en een goede lichaamshouding. Zij is één van die merries die zich in beweging opwaardeerde.” Saliena is een volle zus van concoursmerrie Kaliena die 38 WP heeft.

Ook opvallend

Tot de opvallendste merries behoorde ook Sarilla (Lanto HBC uit Castilla BH elite sport van Plain’s Liberator, f. Toon van Doorn uit Soest), ger. S.G. de Jong uit Beilen. Viggon: “Deze merrie is een tuigtypische merrie met een opvallend goed ontwikkelde schoft/schouderpartij. Zij draafde zeer sterk met ruimte in haar bewegingen. Ook deze merrie wist zich in beweging op te waarderen.” Moeder Castilla BH heeft 144 WP. Het is de stam die ook de hengst Manno leverde. De overige aangewezen merries waren dochters van Icellie, Neon GSM (2), Bocellies Matteo, Magnifiek, Cizandro en Macho. De Reg. B merrie ging naar Reg. A en ontving een 2e premie.

Keur

Evenals op haar eerste IBOP in Tolbert scoorde de vierjarige Roline S (voorlopig keur van Patijn uit Joy elite van Eebert), f/g Johan Smink uit Steenbergen nu ook 79 punten en behaalde daarmee het predicaat definitief keur binnen. Harm Jan Veenstra was de rijder. Twee merries hadden al een uitnodiging voor de CK op zak en behaalden vandaag voor de tweede keer een voldoende score op hun Alternatieve IBOP. Het betreft de vierjarige Rielanta H. (Lanto HBC uit Lieke ster van Sir Arie), f/g H.F. Cnossen uit Sint Nicolaasga/mede. ger. Hendrik Eppinga uit Oude Mirdum die ook de rijder was. Deze merrie wist zich op te waarderen en ging van 75 naar 78 punten.

Ook doorverwezen

De tweede ook eerder naar de CK doorverwezen merrie is de driejarige Sendie W (Lanto HBC uit Cendie W keur van Ulandro), f/g H. Wobbes uit Nuis. Harrie van Middelaar was de rijder. Zij ging van 78 naar 77 punten. De tienjarige in België ster geworden merrie Kiana (Fantijn uit Hiandra ster van Uromast, f. F.J. van Assche uit Moens) wist 80,5 te scoren. Deze merrie wordt door Leendert Veerman uitgebracht op de concoursen. Zij valt onder het oude systeem en behoeft niet het voorlopig keurschap te behalen alvorens keur te kunnen worden. Dit was haar eerste presentatie in handen van Leendert Veerman.

Bron: KWPN