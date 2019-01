Nelleke Krol over fokkerscafé: ‘Waardering voor stap richting de fokkers’

De redactie van Paardenkrant-Horses.nl bezocht zelf twee van de KWPN-fokkerscafé's, voor de derde – gisteravond georganiseerd in het Brabantse Mill – vroegen wij een fokker om verslag uit te brengen van de discussieavond. Nelleke Krol trotseerde de sneeuw en maakte aantekeningen in Mill. Haar voornaamste conclusie: er is zeer veel waardering voor het feit dat het KWPN dit initiatief heeft genomen.

Even leek het erop dat het een rustige avond zou worden in Mill maar toch trotseerden veel fokkers het slechte weer om aanwezig te zijn bij het KWPN fokkerscafé. Wederom met Ralph van Venrooij als gespreksleider werden er door middel van een app vragen gesteld aan de zaal. Er werd volop meegestemd en aan het constante geroezemoes in de zaal was goed te merken dat de fokkerij en het KWPN volop leven in het Zuiden. In de zaal zaten voornamelijk fokkers van dressuurpaarden (81%) tegenover 66% fokkers van springpaarden.

Twee keer stemmen

Over de merrieselectie werd wisselend gedacht. In eerste instantie werd door de zaal aangegeven dat de lat voor het behalen van het keur predicaat omhoog zou moeten. Het KWPN had een analyse gemaakt naar aanleiding van de eerdere cafés waaruit blijkt dat ‘slechts’ 20% van het totaal aantal merries naar de keuring komt waarvan zo’n 10% ster wordt en daarvan circa 5% uiteindelijk keur en/of elite. Na deze onderbouwing werd nogmaals gestemd en bleek de zaal van mening dat het huidige systeem voldoet.

Sportpredicaat differentiëren

De algemene tendens is dat sport de boventoon moet voeren en dan bijvoorbeeld het sportpredicaat gedifferentieerd zou mogen worden evenals het prestatie predicaat. Zodat een merrie die bijvoorbeeld een of meer GP-paarden heeft gebracht zich kan onderscheiden van prestatiemerries die drie Z paarden gebracht hebben.

Centrale Keuring

De Centrale Keuring in Brabant is nog steeds drukbezocht en voor velen is er geen aanleiding de opzet hiervan te wijzigen. In tegenstelling tot de mening van de Limburgse fokkers die graag enkele onderdelen zouden samenvoegen onder andere om de kosten van het keuringsklaar maken in de hand te houden. Ralph van Venrooij meldde dat bij deze vraag grote verschillen van inzicht bestaan, die veelal samenhangen met de regio waarin de fokker actief is.

Longeren op de hengstenkeuring

Het longeren op de hengstenkeuring werd door velen als een goede toevoeging gezien echter werd vele malen de kritische kanttekening gezet bij de wijze van voorstellen. De invloed van de voorbrenger zou groot blijven of zelfs nog groter worden als het longeren wordt ingevoerd. Tevens is het de vraag in hoeverre de paarden, met een ambiance als in Den Bosch, gespannen zijn bij het longeren. De natuurlijke aanleg blijft moeilijk te beoordelen en is volgens veel fokkers pas echt te zien tijdens een verrichtingsonderzoek. Over de duur van het onderzoek liepen de meningen uiteen echter en was de uitslag ongeveer 50/50 voor 50 of 35 dagen. Wel was het merendeel van de fokkers van mening dat de lat voor goedkeuring omhoog moet (82%).

Afstammelingenkeuring

Afstammelingenkeuring is stof tot discussie. Sommige mensen verlangen terug naar vroeger, bij de hengstenhouder thuis geprikte veulens bekijken. Het merendeel van de fokkers vindt de huidige opzet goed al zijn er wel wat kanttekeningen bij het thuis scoren. Bijvoorbeeld ten aanzien van het scoren van nuchtere veulens en over het aantal verschillende personen dat hierbij wordt ingezet door het stamboek.

Kosten lager

Bij de algemene punten was een veel gehoord verbeterpunt het verlagen van de kosten. Hier kan het KWPN mee aan de slag, evenals het verbeteren van de catering in Ermelo.

Succesvolle avond

Kortom: veel discussie in de zaal, goede sfeer en vooral zeer veel waardering voor het feit dat het KWPN dit initiatief heeft genomen. Veel fokkers hopen dat bijeenkomsten is deze opzet vaker worden georganiseerd. Op deze manier komt het stamboek dichterbij de fokkers en is het een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan.

Nelleke Krol

Nelleke Krol runt samen met haar vader Nico in Handel Stal Krol.