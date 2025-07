Next Level-dochter Showgirl van Patty Zwang naar 85/90 in Delft

Maar liefst acht van de 46 merrie kregen voor exterieur en beweging scores van 80 of hoger. Eén merrie liep naar de dit jaar nog maar één keer vaker vergeven topscore van 85/90: Showgirl (v. Next Level) van Patty Zwang.

Manege De Prinsenstad in Delft is de nieuwe KWPN-keuringslocatie in Zuid-Holland. Gisteren werd in Delft de stamboekkeuring georganiseerd en zaterdag staat de Centrale Keuring op het programma.

Maar liefst acht van de 46 merrie kregen voor exterieur en beweging scores van 80 of hoger. Als jury in de baan stonde Luuk Smetsers en Petro Trommelen. De laatste vertelt: “Het was hier prima voor elkaar; veel licht, een goede bodem en alles netjes afgezet. Korte looplijnen ook voor het publiek; er was veel volk zowel op het straat als langs de baan.

85/90 voor Showgirl

De hoogste punten, 85 voor exterieur en 90 voor beweging, gingen deze keer naar Showgirl (v. Next Level). Petro licht toe: “Een hele rassige en jeugdige merrie, lang gelijnd met een opvallend goede schoft- en schouderpartij. Ook een paard met goede voeten en een hard fundament. Stappen deed ze zuiver en actief. Ze draafde lichtvoetig met een goede techniek. Daarbij gaf ze een opwaarts beeld en toonde veel gedragenheid. In haar bergop galop changeerde ze opvallend makkelijk”. Showgirl heeft als moeder, stermerrie Mimi Magnifique (v. Apache). Haar grootmoeder is C’est Bon (keur preferent prestatie v. Florencio). Dat is tevens de moeder van beide Zware Tour-paarden Grapjas (v. Apache) en J’Bon (v. Eastwood S). Als fokker en geregistreerde staat op papier Patty Zwang uit Dordrecht.

Dezelfde Patty Zwang stelde ook Sexy Legs voor, eveneens een dochter van Next Level en deze merrie komt uit direct uit de eerder genoemde C’est Bon (keur preferent prestatie v. Florencio). Haar score bedroeg 80/80. De jury omschreef haar als: “Lang gelijnd, voorzien van een sterk gebouwd lichaam en een mooi front. Ze draafde op een hele fijne manier zonder dat ze hard hoefde te gaan, ze bleef steeds gedragen en de galop was echt bergop”.

Sexy Legs (Nest Level x Florencio). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Special naar 85/85

Special (v. Las Vegas) kreeg eveneens hoge punten, voor haar exterieur 85 en hetzelfde voor haar beweging. Haar draf leverde een 9 op. Ze is gefokt bij Eef ten Bosch in Driel en staat geregistreerd bij Nico Witte in Schijndel en Manege Prinsenstad in Delft. “Een merrie met een hele rassige uitstraling, lang gelijnd met een goede schoft- en schouderpartij. Ook goede goede voeten en correct fundament. Haar draf viel op door haar tritt en techniek, daarbij bleef ze mooi bergop lopen. De stap was ruim en zuiver. In galop was ze aanvankelijk wat gespannen, maar naarmate ze langer in de baan was werd dat steeds beter”, aldus de jury. De moeder van Special is de elitemerrie Keep Going (v. Franklin).

Special (Las Vegas x Franklin). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Jovian-dochter Signorita

Signorita (v. Jovian) behaalde een score van 80/85: een groot paard die opviel door haar mooie hoofd/hals-verbinding, met veel nek. In haar lichaam zou ze aan bespiering nog wat kunnen winnen, wat ook opviel was haar harde fundament. De stap was ruim voldoende. In draf liet ze veel schakelvermogen en takt zien. In de galop toonde ze veel balans, changeerde heel makkelijk en bracht daarbij haar achterbeen steeds goed onder de massa. Signorita komt uit voorlopig keurmerrie Linola M (v. Rousseau). Als fokker en geregistreerde staat Mark den Teuling uit Gemonde op papier.

Signorita (Jovian x Rousseau). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

80/80

Nog vier merries keerden huiswaarts met 80/80. Deze score was onder meer voor Swarovski (v. Hermès) van f/g dressuurstal Bernoski en P. Luersman uit Atlanta. Een sterk gemaakte en lang gelijnde merrie met een goede bovenlijn. Met name de kracht in het bewegen was een sterk punt. Haar moeder is de elite sportmerrie en Zware Tour-paard Jamaica (v. Vivaldi). Haar grootmoeder is So What (elite preferent prestatie sport v. Ferro), op haar beurt moeder van het bekend Grand Prix-dressuurpaard Electra (v. Jazz) van Lynne Maas.

Swarovski (Hermès x Vivaldi). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Twee keer McLaren

Scores van 80/80 waren er ook voor twee dochters van McLaren. Voor Sophisticated Lady gefokt door A.O.G. Jansen en geregistreerd bij S. Munoz, beide uit Alblasserdam. Een voldoende lang gelijnde merrie met een mooi front, een goede bovenlijn en hard beenwerk. In haar beweging vielen vooral haar techniek en schakelvermogen op. Ze is een dochter van de keur preferente Zaragoza (v. Jazz). In de moederlijn zien we de goedgekeurde hengst Bristol (v. Jazz) en het internationale Grand Prix-dressuurpaard Raoul (v. Lancet).

Sophisticated Lady (McLaren x Jazz). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Halfzus Sozette is met haar 1.76m royaal ontwikkeld, buiten kwam ze wat flegmatiek over, maar binnen waardeerde zij zich enorm op, daar trad ze echt op en toonde uitstraling en lichtvoetigheid. Haar moeder is Dozette (elite preferent prestatie D-OC v. Blue Hors Zack). Zij is tevens moeder van beide naar Amerika verkochte Lichte Tour-paarden: de goedgekeurde hengst It’s a Pleasure (v. Dark Pleasure) en Mister pleasure (v. Franklin). Fokker en geregistreerde is Wouter Plaizier uit Heerjansdam.

Sozette (McLaren x Jazz). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Dante US

Shakira van de Getswerder behaalde eveneens 80/80; een lang gelijnde merrie met een opvallend mooi front. Ze bewoog met veel kracht en macht. Shakira is een dochter van Dante US uit stermerrie Genji (v. Apache), gefokt bij A.K. Dijkstra in Franeker en geregistreerd bij Manege Prinsenstad in Delft.

Shakira van de Getswerder (Dante US x Apache). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Bron: KWPN