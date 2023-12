Niet-KWPN-vaders nog nooit zo goed vertegenwoordigd op KWPN Hengstenkeuring

Bij het openslaan van de catalogus van de eerste bezichtiging 2023 van het KWPN valt direct één ding op: het grote aandeel opgegeven dressuurhengsten dat niet afstamt van KWPN-vaders. 105 van de rond 250 (40%) opgegeven hengsten hebben een niet KWPN-goedgekeurde hengst als vader. Na de voorselectie heeft ook een behoorlijk stel zonen van die hengsten de eerste selectie doorstaan: 42 van 95 (44%) tot de keuring toegelaten hengsten heeft een niet-KWPN goedgekeurde vader. Jameson RS2 en So Perfect (beide vijf zonen door) zijn topleverancier, gevolgd door Glamourdale, Kjento en Las Vegas (elk 4), Monte Carlo TC, Bordeaux, Ferguson, For Romance, Dream Boy, Lantanas, Sir Donnerhall I (elk 3).

Na de eerste bezichtiging heeft de KWPN-hengstenkeuringscommissie dressuur, met Bart Bax als nieuwe voorzitter, 95 hengsten (uit een aanbod van rond de 240) geselecteerd voor Den Bosch. En daarmee worden er dit jaar duidelijk meer hengsten geselecteerd dan vorig jaar. Toen leverden vijf dagen reguliere voorselectie (met meer voorgestelde hengsten) 76 hengsten voor Den Bosch op. Nu is het (met de nakeuring nog te gaan) waarschijnlijk dat er meer dan honderd dressuurhengsten in Den Bosch verschijnen. Waar de hengstenkeuringscommissie de afgelopen twee jaar de broekriem duidelijk aanhaalde (minder hengsten in Den Bosch en duidelijk minder hengsten goedkeuren per jaar), lijkt er nu (in ieder geval in de eerste bezichtiging) weer ruimer geselecteerd te worden.

Bron: Horses.nl