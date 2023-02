Niet Zuidhorn maar Zeoliet blijkt vader van KWPN-hengst Lennard

Onlangs is gebleken dat de vader van de KWPN-hengst Lennard (mv. Notaris) niet de hengst Zuidhorn kan zijn, die in de KWPN-database als vader stond vermeld. Niet Zuidhorn maar Zeoliet de vader is van Lennard.

“Ten tijde van de goedkeuring van Lennard (1996) werd de afstammingscontrole door het Dr. Van Haeringen Laboratorium in Wageningen uitgevoerd op basis van een beperkt aantal genetische merkers. Dat was destijds de geldende standaard en al een enorme verbetering ten opzichte van het bloedgroepenonderzoek zoals daarvoor werd gehanteerd. Inmiddels zijn de gehanteerde technieken vele malen betrouwbaarder dan toen en zijn we in staat om het volledige DNA te vergelijken. Hierdoor is gebleken dat niet Zuidhorn, maar Zeoliet de vader is van Lennard”, aldus het KWPN.

Registratiebewijs en paspoort aanpassen

Het KWPN betreurt het ten zeerste dat deze foutieve vermelding heeft kunnen plaatsvinden. “Wij hechten er grote waarde aan dat paarden beschikken over een correct registratiebewijs en paspoort. Derhalve hebben wij onze leden die in onze database als geregistreerde van nakomelingen van de hengst Lennard staan vermeld, een mail gestuurd. Zij kunnen het registratiebewijs en paspoort kosteloos laten aanpassen door deze op te sturen naar het KWPN.”

Bron: KWPN