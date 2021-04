Nieuw spermaonderzoek KWPN-hengst Kyton: kwaliteit nu voldoende

Kyton (Ferguson x Ferro) doorliep in 2018 succesvol het KWPN najaarverrichtingsonderzoek. In de rapportage van de eindbeoordeling werd na spermaonderzoek zijn verwacht bevruchtend vermogen ingedeeld in de klasse 'matig'. De kwaliteit van het sperma van de zesjarige dressuurhengst is opnieuw onderzocht en nu ingedeeld in de categorie 'voldoende'.

De klasseindeling voor de rapportage na het verrichtingsonderzoek is gebaseerd op het begin dat jaar gedane spermaonderzoek. “Naarmate dat een hengst ouder wordt kan de spermaproductie zich in positieve richting wijzigen”, aldus het KWPN.

Nieuw spermaonderzoek

De door W. Goesten gefokte Kyton van Rom Vermunt en Harold Bruinier is om deze reden enige tijd geleden nogmaals aangeboden bij de Faculteit voor Diergeneeskunde te Utrecht voor een spermaonderzoek. Zijn spermakwaliteit is nu ingedeeld in de categorie ‘voldoende’.

Bron: KWPN/Horses.nl