Nieuw spermaonderzoek Mister Maserati: spermakwaliteit nu voldoende

In de rapportage van de eindbeoordeling van de na de najaarstest van 2020 ingeschreven hengsten heeft u kunnen lezen in welke klasse van het verwachte bevruchtend vermogen de hengsten zijn ingedeeld. De klasseindeling hiervoor is gebaseerd op het spermaonderzoek dat eerder dat jaar heeft plaatsgevonden. De kwaliteit van het sperma van de dressuurhengst Mister Maserati (v. Glock's Toto Jr.) is opnieuw onderzocht en is nu voldoende.

Mister Maserati, geregistreerden D. van Silfhout te Lunteren, Rozalia Prinsen te Terschuur en Van Duren Sporthorses te Haps is enige tijd geleden opnieuw aangeboden bij de Faculteit voor Diergeneeskunde te Utrecht voor een spermaonderzoek. De spermakwaliteit van de zoon van Glock’s Toto uit de merrie Fille de Reine B elite sport-dr IBOP-dr (v.Jazz) is nu ingedeeld in de categorie ‘voldoende’. Eerder werd de spermakwaliteit van de hengst als ‘matig’ gezien.

Bron: Horses.nl / KWPN