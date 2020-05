Nieuw systeem voor EPTM-testen

Vanochtend vond het examen plaats voor de merrie die deelnam een de verkorte EPTM-test. Verder was vandaag de eerste officiële beoordeling van de merries die deelnemen aan de reguliere EPTM-test. Het KWPN wil haar leden zoveel mogelijk helpen en heeft onder andere een nieuw systeem voor de EPTM-testen ingezet. Zodra er stallen vrij zijn kunnen er elke vrijdag nieuwe EPTM-paarden instromen.

“Wij doen dit om de mensen tegemoet te komen en daarnaast ook de stallen efficienter te benutten”, licht Wim Versteeg toe. Het is van belang dat de paarden die worden aangeleverd naast de algemene voorwaarden beschikken over de juiste vaccinaties, wat betreft Influenza en Rhinopneumonie.

Ster verklaard

De For Gribaldi-merrie, Like Magic, deed vanmorgen examen voor de verkorte EPTM-test. Floor Dröge, een van de juryleden, is te spreken over deze merrie. “Het is een merrie met een goede bewerkbaarheid en een stap met veel takt, ruimte en activiteit. Ze liet daarnaast een mooie lichtvoetigheid zien in draf en galop.” De merrie werd opgenomen in het stamboek met 70 punten voor haar exterieur en 75 punten voor de beweging en werd na afloop ster verklaard.

