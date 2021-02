Nieuwe fokkerijtool van KWPN valt nog niet in de smaak

Gisteren introduceerde het KWPN een nieuw snufje voor de fokkers: de fokkerijadviestool. De nieuwe tool valt nog niet zo in de smaak: fokkers krijgen met compleet verschillende merries vaak dezelfde hengsten in de top en ook met inteelt wordt geen rekening gehouden (Vivaldi-zonen voor een Vivaldi-merrie of zelfs: Vivaldi op een Vivaldi-merrie). Horses.nl sprak met Ralph van Venrooij over de tool.

Bij de springhengsten zijn er onder andere twee Aganix-zonen die vaak in de top verschijnen (Mindset ES en Manchester Red Wine) en bij de dressuurhengsten zijn onder andere Four Legends KS, verschillende Toto-zonen (Taminiau en Mister Maserati) en Vitalis populair.

Sportfokwaarde leidend

Ralph van Venrooij legt uit dat het voor kan komen dat dezelfde hengsten bij verschillende merries bovenaan komen vanwege hun hoge fok- of verwachtingswaarde. “Het is gebaseerd op de fokwaarden, de sport fokwaarde weegt hier het zwaarste in mee daarom komen vaker de zelfde hengsten in de top 3, zij hebben namelijk een hoge sportfokwaarde, verder zit er meer variatie in de top 20, dat is ook waarom de 20 beste matches getoond worden en het is te eenzijdig om je tot alleen deze top 3 te beperken.”

Verschillen niet veel

“Onderling verschillen deze hengsten wel op punten, maar ze verschillen ook weer niet heel veel van elkaar en zijn allemaal waardige kandidaten voor de specifieke merrie. Er staan heel veel hengsten in de tool, zeker voor spring- en dressuurpaarden, dus de top 20 wordt uit grote aantallen gekozen.”

Vivaldi x Vivaldi?

Over het inteeltprobleem zegt Van Venrooij: “Deze tool houdt vooralsnog geen rekening met bloedvoering, daar wordt uiteraard nog aan gewerkt. Het inteeltpercentage van het toekomstige veulen staat echter duidelijk vermeld en wordt bij een percentage hoger dan 5% onderstreept, zodat duidelijk is dat dit hoger is dan het KWPN advies aangeeft. Dit wordt in het veulenrapport ook nog eens duidelijk omschreven.”

‘Begrijp dat het vreemd overkomt’

“Er zijn ruim voldoende hengsten in de top 20 aanwezig om dan een andere keuze te maken. Maar ik begrijp zeker dat het voor mensen vreemd overkomt.”

Het KWPN heeft ondertussen ook een aanvullende tekst geplaatst over de fokkerijadviestool.

