Nieuwe fokwaarden nog niet online in KWPN Database

In het januarinummer van het KWPN Magazine wordt in het artikel over fokwaarden gemeld dat de nieuwe fokwaarden al gepubliceerd zouden zijn op de KWPN-website. Dit is vanwege technische aanpassingen en het inlezen van de data in de nieuwe Fokadvies-tool nog niet het geval.

Momenteel is het KWPN bezig met de afronding van de Fokadvies-tool, een online applicatie waarmee fokkers op basis van de foktechnische gegevens in de KWPN Database geadviseerd worden in hun fokkerijkeuzes. Zodra deze applicatie is afgerond, zullen ook de meest recente fokwaarden, inteelt- en verwantschapspercentages toegevoegd zijn aan de KWPN database.

Fokadvies-tool

De Fokadvies-tool wordt tijdens de KWPN Hengstenkeuring geïntroduceerd en toegelicht in een studiogesprek op KWPN.tv.

Bron: KWPN