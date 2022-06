Nieuwe KWPN-fokwaarden stilletjes geïntroduceerd

De nieuwe KWPN-fokwaarden, die herijkt zijn én waarin DNA-informatie is opgenomen (mits beschikbaar), zijn ondertussen stilletjes geïntroduceerd in de KWPN Database. Het KWPN heeft zelf geen melding gemaakt van de introductie van de nieuwe fokwaarden. Niet op de KWPN-website noch in een vandaag verstuurde KWPN-nieuwsbrief.

Samengevat zijn dit de grootste veranderingen die doorgevoerd zijn: de fokwaarden worden vanaf dit jaar apart berekend voor dressuur- en springpaarden en DNA-informatie wordt geïntegreerd in de fokwaarden. Voorheen werden de fokwaarden berekend met de gehele KWPN-populatie als referentie, nu worden de individuele hengsten en merries vergeleken met de dressuur- of springstapel (en daardoor valt de fokwaarde in praktisch alle gevallen flink lager uit). Daarnaast wordt informatie van het DNA (mits beschikbaar) van het paard toegevoegd.

Nieuwe en traditionele fokwaarde en een disclaimer

In de KWPN database worden per paard twee fokwaarden voor sport weergegeven: de nieuwe fokwaarde (met DNA informatie) en de traditionele. Bij springpaarden staat deze disclaimer: ‘De fokwaarden zijn geschat gebruikmakend van informatie uit de sport, keuringen en aanlegtesten en daarnaast de beschikbare DNA-profielen (genotypen). Het DNA-profiel van het paard zelf is hierin opgenomen. De fokwaarden worden gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting springen. Een gemiddeld KWPN springpaard heeft een springfokwaarde tussen de 80 en 120.‘

Bij dressuurpaarden de volgende: ‘De fokwaarden zijn geschat gebruikmakend van informatie uit de sport, keuringen en aanlegtesten en daarnaast de beschikbare DNA-profielen (genotypen).

Het DNA-profiel van het paard zelf is hierin opgenomen. De fokwaarden worden gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting dressuur. Een gemiddeld KWPN dressuurpaard heeft een dressuurfokwaarde tussen de 80 en 120.‘

Ongelukkige communicatie

De introductie van de nieuwe fokwaarden gaat gepaard met ongelukkige communicatie. Het stilletjes publiceren van de fokwaarden past in de gebrekkige communicatie over de nieuwe fokwaarden.

Het KWPN kondigde in februari aan dat de nieuwe fokwaarden op 18 maart gepubliceerd zouden worden. Op die datum maakte het KWPN bekend dat de publicatie werd uitgesteld. De fokwaarden voor exterieur zouden medio april gepubliceerd worden, die voor sport begin juni. Nu zijn in de derde week van juni alleen de nieuwe genoomfokwaarden voor sport gepubliceerd.

Voorafgaand aan de publicatie organiseerde het KWPN een webinar en drie fokkerscafé’s over de nieuwe fokwaarden. De redactie van Horses.nl was aanwezig bij één van die fokkerscafé’s (Oosterbeek) en de interesse was zeer beperkt (25 man).

Bron: Horses.nl