Nieuwe KWPN-juryleden in de keuringsbaan

Naast de vaste KWPN-inspecteurs zijn er diverse freelance juryleden actief, die onder meer merries en veulens beoordelen tijdens het komende keuringsseizoen. Om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen is met het oog op uitbreiding begin 2021 een juryopleiding rijpaard van start gegaan. Inmiddels heeft een vijftal juryleden de juryopleiding met succes afgerond en zal dit keuringseizoen in de baan actief zijn. Dat zijn Sandra Schmuecker, Michel Priemis, Menke Hoekstra, Veronique Roerink en Brecht D’Hoore.

Het eerste onderdeel van de opleiding bestond uit een juryopleiding van de Koepel Fokkerij, bestaande uit een theoretische cursus en een praktijkcursus. Daarna volgde een interne opleiding bij het KWPN. Op het moment dient nog één persoon de opleiding af te ronden. De volgende personen zijn inmiddels door het Algemeen Bestuur benoemd als KWPN-jurylid:

Springen

Sandra Schmuecker

Michel Priemis

Dressuur

Menke Hoekstra

Veronique Roerink

Brecht D’Hoore

Stagetraject Gelders paard en Tuigpaard

Dit keuringsseizoen start eveneens het stagetraject van de juryopleiding voor de fokrichtingen Gelders paard en Tuigpaard. Deze personen hebben de koepelopleiding inmiddels afgerond en zijn aan het interne opleidingstraject bij het KWPN gestart. Hier is het stagelopen bij de merriekeuringen een onderdeel van. “Derhalve kunt u tijdens de diverse keuringen nieuwe gezichten aantreffen in de keuringsbaan, zijnde de stagiaires vanuit onze juryopleiding, die bij goed gevolg kunnen instromen in het KWPN-juryteam. Na afronding van het stagetraject zal worden gekeken welke personen op welke wijze inzetbaar zijn binnen het KWPN”, aldus het stamboek.

KWPN regio-inspecteurs

Regio Limburg en Utrecht hebben recent kennisgemaakt met een nieuwe regio-inspecteur. KWPN-inspecteur Stan Creemers heeft het regio-inspecteurschap van de provincie Limburg overgenomen van Henk Dirksen en Luuk Smetsers is toegetreden als regio-inspecteur van de provincie Utrecht. Tevens zal Luuk Smetsers in het najaar het regio-inspecteurschap voor de regio Gelders paard overnemen in verband met het komende vertrek van Wim Versteeg.

Bron: KWPN