Nieuwe lichting KWPN-springhengsten presenteert zich op KWPN Stallion Show

De jeugd heeft de toekomst en dat geldt ook voor de jongste lichting KWPN-goedgekeurde springhengsten. Tijdens de KWPN Stallion Show, op donderdagmiddag, laten de KWPN-hengsten die in 2023 in dekbrevet hebben ontvangen hun talenten zien.

In het najaarsonderzoek was de imponerende Dominator Z-zoon Pinacolada van Seldsum van Jan van Meever en Joy Lammers met 86 punten de best scorende. Tijdens de KWPN Stallion Show zal Joy Lammers de hengst aan het grote publiek presenteren. De in de KWPN Select Sale verkochte Power Man (v. Jukebox), maakt eveneens zijn opwachting. In totaal staan er 18 hengsten op de voorlopige deelnemerslijst.

Deelnemende hengsten

De hengsten komen achter elkaar met drie tegelijk in de baan en springen onder leiding van de hengstenkeuringscommissie enkele hindernissen. Hierdoor krijgt u een goed beeld van deze jonge hengsten en waar zij staan in hun opleiding.

De voorlopige lijst met deelnemende hengsten bestaat uit:

– Pinacolada van Seldsum (v. Dominator Z)

– Pepper (v. Emerald van ’t Ruytershof)

– Power Pool JR (v. Liverpool)

– Poseidon TCS (v. Chacoon Blue)

– Paddington vd Marshoeve (v. Grand Slam VDL)

– Portlaw Keizersberg (v. Aganix du Seigneur)

– Power Man (v. Jukebox)

– Pole Position (v. F-One USA)

– Pim HBC (v. Apardi)

– Pur Sang (v. F-One USA)

– Oxbow Turfhorst (v. Chacoon Blue)

– Tattoo H & DB – TN (v. Parfait van het Schaeck)

– Drummer 2000 TN Z (v. Diamant de Semilly)

– Pagani of the Paddocks (v. Catoki)

– Portorico VDL (v. Cornet Obolensky)

– Telstar JM TN (v. Ermitage Kalone)

– Toledo VDL (v. Tobago Z)

– Porsche SB (v. Kitt SB)

Meer informatie over de KWPN Stallion Show.

Bron: KWPN