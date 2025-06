NMK-deelname eenvoudiger voor buitenlands geregistreerde merries

geregistreerde KWPN en de ster/voorlopig Nationale De merries. Merriekeuring A-merries. deelname het maakt worden aan deelname voor deels eisen de (NMK) niet-KWPN de voor voor gelijk NMK met register getrokken aan eenvoudiger Het eisen keur-predicaat

Het KWPN meldt:

de buitenlands gelijk NMK of zij getrokken merries een merries deel is, aan het eisen geregistreerd elke aan voorafgaand hij die waar om voor fokker/geregistreerde register het geregistreerde is voor toe te de in deel zijn aanvullende aan keuringsseizoen A. belangrijk dat nemen Omdat aan weet

In merries de de praktijk onder een voordat voldoen. nog IBOP waar meer moest geval moest moest de regel of Voor voldeed aan vader was Inspectie niet merrie aan het sporteis de een deelnemen. hun voldoen betekende EPTM In het lopen. dat konden sporteis zij aan aan afdeling moest buitenlandse uitzoeken de NMK vader vaderdier de de dat

nog voldaan. elitepredicaat aanlegeis aanlegeis een moet röntgeneisen en vervallen voldoen. Deze elk geval voor in merrie of de voor komt wel het aan keur- het Aan te moet sterpredicaat, worden stamboekopname de

Reglement

voor het en staat KWPN selectiereglement hengsten niet daarover: veulens, ruinen merries, In goedgekeurde

het A Keur Nationale die verklaard afvaardiging die Aan deelnemen uitgenodigd en c.q. voor zijn voor bij die daar Keur zijn de de en door Merriekeuring of zijn Voorlopig door Keuring die een kunnen de merries Keuring veulenboek NMK die WBFSH in Ster de definitief Elite het Centrale veulen geregistreerd stamboek tijdens geregistreerd; keuringscommissie voor door zijn een de tijde in de van die tijde tijdens geregistreerd in als hierbij en geregistreerd elders definitief daar ten NMK en keuringscommissie erkend merries of ten het stamboek zijn. van stamboek of register zijn Centrale uitgenodigd een zijn

de gefokte schoppen. merriekeuringen zijn hengstenkeuring, hengst kampioen dit zelfs ook het op de Daarmee zoals eisen gelijkgetrokken waar kan tot een de jaar) met (of buitenlands reservekampioen meer

NVK

Nationale of (veulenboek A) (NVK) Veulenkeuring geregistreerde Aan deelnemen. de KWPN veulens uitsluitend kunnen register

Bron: Horses.nl KWPN /