NMK en NVK: Voortaan alleen eerste vijf in finale geplaatst

Het KWPN heeft vandaag bekend gemaakt dat op de NMK en de NVK voortaan alleen de eerste vijf merries/veulens in de finale worden geplaatst, de rest wordt zesde. In de groepen worden de merries en veulens die worden uitgenodigd voor de kopgroep vooraan geplaatst, de rest op catalogusvolgorde toegelicht.

Het KWPN schrijft daarover in een persbericht: ‘Op deze Nationale Merriekeuring worden niet meer alle merries op kwaliteitsvolgorde geplaatst: in de groepen worden de merries die een uitnodiging krijgen vooraan geplaatst, de resterende merries worden op catalogus volgorde toegelicht. In de kopgroep wordt de top vijf op volgorde geplaatst en de resterende merries worden op catalogusvolgorde toegelicht. Ook tijdens de Nationale Veulenkeuring worden de veulens niet meer op kwaliteitsvolgorde geplaatst, maar enkel de veulens die naar de kopgroep mogen en in de kopgroep de top vijf. De resterende worden veulens op catalogusvolgorde toegelicht.’

Waarderen en informeren

In een toelichting schrijven de Fokkerijraden daarover: “Iedereen krijgt een lint en kopgroep ook een stalplaat NMK/NVK. De beste KWPN-paarden zijn bijeen, het gaat om waarderen en informeren.”

Bron: KWPN