NMK-merrie Pooh-Bresco maakt verwachtingen waar in EPTM

De eerste EPTM-ronde van 2024 kende gisteren haar ontknoping. Zestien merries ontvingen uit handen van Marcel Beukers, Stan Creemers en Luuk Smetsers het EPTM-predikaat. De NMK-merrie Pooh-Bresco (v. Eldorado van de Zeshoek) liet de hoogste punten noteren mede dankzij de 9 voor haar reflexen.

Marcel Beukers vertelt na afloop: ”We hadden dit keer een wat kleinere groep, maar dat is geen uitzondering zo vroeg in het jaar. Merries moeten namelijk minimaal 35 maanden oud zijn om deel te nemen aan de EPTM en je ziet dan ook alleen vier- en vijfjarige paarden op de startlijst. In de dressuurrichting heeft een fijne en nette groep van zeven merries hun verrichting met goed gevolg afgelegd.”

Verwachtingen waargemaakt

Beukers: ”Onder de acht geslaagde springmerries bevinden zich drie paarden met een 80+ score. Twee van deze merries zagen we al eerder in Ermelo op de Nationale Merriekeuring. Allereerst is het al mooi om te zien dat deze merries aangeboden worden in een aanlegtest. Dat ze vervolgens de tijdens het vrijspringen geschepte verwachtingen onder het zadel waarmaken, maakt het extra leuk. Een ander opvallend detail was dat vier paarden uit een merrie zijn gefokt die al een goedgekeurde hengst heeft voortgebracht. Ten slotte hebben we aan één Gelders gefokte merrie het EPTM-predikaat kunnen uitreiken.”

82 punten voor Pooh-Bresco

De vierjarige Pooh-Bresco (Eldorado van de Zeshoek uit First Buresco elite pref PROK prest IBOP-spr sport-spr v.Ginus, f: A.J.W. Smit, f/g: N. Smit, g: A.M. Oomen) sprong naar 82 punten, het hoogste dagtotaal. De halfzus van de goedgekeurde hengst Kincsem (v. Carrera VDL) sprong zich als driejarige al in de kijker op de stamboekkeuring in Luttenberg en verdiende toen een uitnodiging voor de NMK. ”Een scherpe en zeer voorzichtige merrie die daardoor iets delicaat is, maar naarmate ze meer ontspant de sprong steeds beter afmaakt. Een paard met heel veel kwaliteit en afdruk, echt een atletische merrie. We hebben haar een 9 gegeven voor haar reflexen en een 8,5 voor haar techniek en vermogen,” vertelt Marcel Beukers enthousiast. De merrie is na het EPTM-predikaat eveneens bevorderd tot elite.

80,5 punten voor Zirocco Blue-dochter

De merrie Zaylinn SVU Z (Zirocco Blue VDL uit Fetura Faventia elite PROK sport-spr v.Diarado, f/g: Menno Botma & Nicole Blomsma) behaalde 80,5 punten in het examen en werd op de aansluitende stamboekopname met 75 punten voor exterieur voorlopig keur verklaard. ”Een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en goed bespierd is. Dit paard kan heel fijn lopen en heeft met name een goede galop met veel balans. Ze heeft af en toe nog wat moeite met de aanleuning, maar is voorzichtig op de sprong en toont daarbij een goed lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen. We hebben haar dan ook een 8,5 gegeven voor het vermogen”, vertelt Marcel Beukers.

Opnieuw succes voor Invictus Horses

Pieper van Invictus (Chacfly uit Blessings From Second Life Z elite IBOP-spr PROK v.Balou du Rouet Z, f/g A. Jansen, g: T.Jansen-Minkels) werd vorig jaar met een score van 85/85 op de stamboekkeuring in Berlicum uitgenodigd voor de NMK in Ermelo. Haar halfbroer Odysseus of Invictus (v.Quabri de l’Isle) verdiende in 2022 al het dekbrevet na zijn verrichtingsonderzoek. Vandaag was er opnieuw succes voor hun fokkers: Pieper van Invictus slaagde met 80 punten voor het examen en heeft daarmee ook het keurpredikaat op zak. ”Deze merrie galoppeert heel functioneel en lichtvoetig. Op de sprong is ze zeer voorzichtig en toont ze veel vermogen, maar zou ze nog iets meer de tijd mogen nemen.”

Princess van de Wimphof

In de dressuurrichting slaagde eveneens een merrie die werd gefokt uit een hengstenmoeder: Princess van de Wimphof (Escamillo uit Rastede elite pref prest IBOP-dr sport-dr PROK v.Riccione, f: C. Rienks-Kramer). De zus van Just Wimphof (v. De Niro) en O’Toto van de Wimphof (v.Glock’s Toto Jr.) ontving 79 punten voor haar verrichting. ”Deze merrie heeft heel veel tritt in de benen en een mooi gebruik van het voorbeen”, aldus Marcel Beukers. Lennox U.S.-dochter Piani uit Dancing Girl elite PROK IBOP-dr v.Dreamcatcher, f: Stoeterij de Hoeve) kwam uit op een totaal van 78 punten in het examen en werd in de aansluitende stamboekopname met 80 punten voor exterieur bevorderd naar elite. ”De Lennox U.S. toont altijd een mooie houding en een functionele manier van bewegen.”

Gelderse merrie Patty van VB naar elite

De Gelders geregistreerde Patty (v.Bodinus f: H. ter Horst) was vandaag de vierde merrie die in navolging van een goedgekeurde broer een succesvolle verrichting op KWPN Centrum laat zien. Moeder Hacomijn ster PROK (v.WV Saron) bracht namelijk ook de Gelderse hengst Obrian (v.Vigaro) en mag per vandaag een elitemerrie aan haar palmares toevoegen. ”Deze merrie was aanvankelijk wat gespannen, maar liet zich gedurende de test steeds beter rijden en heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt. Ze beweegt met veel ruimte en een goede techniek. In het springen wil ze voorzichtig zijn en toont ze overzicht. Het is daarbij een aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel en ruim voldoende in het Gelderse type staat. Ze is met een eindtotaal van 75,5 punten en 75 punten voor het exterieur bevorderd tot keur en mag zich dankzij het PROK-predicaat nu ook elite noemen”, besluit Marcel Beukers.

Bron: KWPN