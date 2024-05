NMK-ticket voor Cicero Z-dochter Cayenne W

Afgelopen zaterdag werd Cayenne W (Cicero Z van Paemel x Monte Bellini) op de stamboekkeuring in IJsselmuiden met 80 punten voor exterieur en 85 punten voor springen ster verklaard. Nu gebleken is dat de merrie van Gert Wezenberg aan de PROK-eis heeft voldaan, heeft ze ook een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring gekregen.

Vorig jaar overleed fokker Benny Wezenberg en zijn zoon Gert zet de stal voort. “Een aantal paarden stond nog op naam van mijn vader en die hebben we over laten zetten op mijn naam, maar tijdens dat proces was de uitslag van het PROK-onderzoek voor deze merrie blijkbaar niet goed doorgekomen. Gelukkig wisten we al wel dat deze uitslag goed was, dus was het een formaliteit om dit ook in de KWPN database in orde te krijgen”, legt Gert Wezenberg uit.

Momentopname

“We zijn blij dat Cayenne nu naar de NMK kan, want het is een heel mooie merrie. Qua springen heb ik nooit hoge verwachtingen, want het is een jurysport en ik ben al vaak genoeg teleurgesteld. Het blijft een momentopname en ze had nog niet eerder op vreemd terrein gesprongen, dus dan is het sowieso afwachten. Maar ze deed het heel goed en gelukkig was de jury dat met ons eens.”

Montanban

Cayenne W’s moeder Montanban is in Duitsland gefokt en geregistreerd, zij behaalde als vijfjarige dezelfde bovenbalk van 80/85 op de KWPN stamboekkeuring en liep vervolgens naar de mooie score van 83 punten in de IBOP. “Montanban is door onze stalamazone Miranda Spronk tot bij de zesjarigen uitgebracht in de sport en daarna bij ons de fokkerij in gegaan.”

Eerst op de sport richten

“Cayenne W is haar eerste nakomeling van na de sport, dus dat begint gelijk goed. We fokken nog steeds met Montanban en met Cayenne W gaan we ons, na de keuring, eerst op de sport richten. Na de NMK gaan we haar zadelmak maken en dan krijgt ze daarna eerst een tijdje rust. Als alles volgens plan verloopt dan gaat ze eerst sporten en kan ze daarna de fokkerij in, want het is wel een merrie waar we veel vertrouwen in hebben.”

Lees ook:

Bron: KWPN