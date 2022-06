NMK-ticket voor twee springmerries in Luttenberg

Op de KWPN keuring zaterdag in Luttenberg, zijn tien spring- en negen dressuurpaarden ster verklaard. Dochters van Comme il faut en Gaillard de la Pomme kregen een ticket voor de Nationale Merriekeuring: Odylottie CL van fokker C. Leenders-Mostert uit Dedemsvaart en Orminka van fokker G. Meulink Bonenkamp uit Lemelerveld.

“Het was een goede keuring op een goede accommodatie. De springmerries waren allen correct gebouwd en ze werden over het algemeen goed voorgesteld”, blikt inspecteur Henk Dirksen terug op de dag. Bij de springmerries werden er tien van de 12 ster verklaard, en allen behaalden minimaal 70 punten voor het exterieur.

NMK-merries: Odylottie CL en Orminka

Uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring zijn de met 75/90 beoordeelde Odylottie CL (Comme il faut uit Amber Z van Artos Z) van fokker C. Leenders-Mostert uit Dedemsvaart en de met 80/80 ster verklaarde Orminka (Gaillard de la Pomme uit Buminka B elite IBOP-spr PROK van Odermus R) van fokker G. Meulink Bonenkamp uit Lemelerveld.

“De Comme Il Faut-dochter is een jeugdige merrie die met haar 1.62m niets te groot is maar wel goed in het rechthoeksmodel staat en een opvallend goede verrichting liet zien bij het springen. Ze galoppeert heel actief en lichtvoetig en springt met extreem snelle reflexen, waarvoor we haar 95 punten hebben gegeven. Ze heeft veel overzicht bij het springen, is heel voorzichtig en springt met een zeer goede techniek.

“Ook naar de NMK mag de Gaillard de la Pomme-dochter Orminka, die eerder al is opgenomen in het stamboek via de thuiskeuring en nu exterieurmatig opgewaardeerd is naar 80 punten. Deze goed ontwikkelde merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een mooie voorhand en een actieve, ruime galop met goede balans. Ze springt met een goede techniek en veel atletisch vermogen.”

Goede springmerries

Met 70/85 deed ook Opstanja van de Reesterhof (Sam R uit Valery ster prest PROK van Haarlem) van M. Kosse-Spijker uit Dedemsvaart een goede verrichting. “Dit is een jeugdige merrie met correct fundament. Ze galoppeert lichtvoetig en springt met zeer goede reflexen. Ze opent achter goed op de sprong, springt met een goede techniek en deed een heel natuurlijke verrichting.”

Drie merries werden ster met 75/80: Omira (Cantona TN uit Damira elite EPTM-spr D-OC van Tolan R) van H. Schottert uit Giethmen, Oywanda (Hernandez TN uit Haywanda elite EPTM-spr PROK van Brainpower, fokker Gebr. Derks uit Oploo) van S.B. Kleerekooper uit Hoenderloo en Olympia (Baltic VDL uit Kydana van de Katenhorst elite IBOP-spr PROK van Grand Slam VDL) van fokker B.A.M. Booijink uit Luttenberg.

“De Cantona-dochter is jeugdig en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze lijkt heel voorzichtig, springt telkens goed met het lichaam naar boven en toont een zeer goede techniek. Daarbij springt ze met veel atletisch vermogen. De Hernandez-merrie Oywanda is zeer goed ontwikkeld en heeft een sterk lichaam. Ze toonde een zeer goede instelling en springt met een goede techniek, vermogen en grote mate van voorzichtigheid. De Baltic VDL-merrie Olympia lijkt veel op haar vader en is jeugdig. Ze springt met goede reflexen, is vlug en voorzichtig. Ze is wat wisselend in haar techniek maar toont wel atletisch vermogen.”

70/80

Ster met 70/80 werden Odina van de Marshoeve (Grand Slam VDL uit Zowina van Tenerife VDL) van fokker C.M. Mars-Koggel uit Dalmsholte) en de Van Gogh-dochter Oleane (uit Oleane B prest PROK van Celano) van fokker J.B.M. Schrijver uit Dalfsen. “De Grand Slam-dochter staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel en is aansprekend. Ze was iets gehaast bij het springen maar toonde wel haar goede reflexen, een grote mate van voorzichtigheid en met name op de oxer een goede techniek. De Van Gogh-dochter Oleane is royaal ontwikkeld en heeft een aansprekende voorhand. Ze springt met een goede techniek, vermogen en maakt de sprong achter goed af.”

Dressuurmerries: 80/85 voor Glamourdale-dochter

Van de 15 beoordeelde dressuurpaarden behaalden er negen het sterpredicaat. De Glamourdale-dochter Ocean (uit Fernanda M ster van Krack C) van fokker Th.M. Haarman uit Heeten werd met 90 punten voor haar draf ster met 80/85. “Dit is een zeer goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en een mooie voorhand met lange hals heeft. Ze draaft met een zeer goede beentechniek, een goed achterbeengebruik, veel houding en veel schoudervrijheid. Ze stapt ruim, zuiver en met goede souplesse en ook beschikt ze over een goede, ruime galop”, licht Dirksen toe.

85/80 voor Farrell-merrie

Met 85/80 verdiende Orinoco Flow (Blue Hors Farrell uit Florenca elite sport-dres pref PROK van Vivaldi) van fokker H. Veurink uit Bergentheim het sterpredicaat. “Ook dit is een heel goed ontwikkelde merrie, die in het voorjaar op de thuiskeuring al 80 punten voor het exterieur had gekregen en nu zelfs nog opgewaardeerd kon worden. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goed gevormde voorhand en correct fundament. Ze stapt ruim en met goede souplesse, ze draaft met veel tact en goede buiging in de gewrichten en ze galoppeert met goede balans.”

80/80

Met 80/80 werden Odinde (Jerveaux uit Evita elite IBOP-dres prest PROK van Johnson) van fokker G.J. Bronsvoort uit Lettele en Oletaire (Ebony uit Gaia Boszicht elite IBOP-dres sport-dres PROK van Westpoint) van fokker C.J. Hoedemaker-Bos uit Zenderen ster. “Odinde is een goed gemodelleerde merrie met een mooi front. Ze draaft met ruimte en een goede beentechniek en goede houding. In galop valt haar goede achterbeengebruik positief op. De Ebony-dochter Oletaire is jeugdig en beschikt over veel uitstraling. Ze beweegt lichtvoetig en heeft een goede beentechniek in draf. Haar stap is zuiver en ruim en haar galop is actief.”

Bron: KWPN