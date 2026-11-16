Nog drie dressuurhengsten afgemeld voor aanlevering: Taeke, Fairlas en Texas Hold’em

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Nog drie dressuurhengsten afgemeld voor aanlevering: Taeke, Fairlas en Texas Hold’em featured image
Taeke (O'Frederic x Everdale) Foto: Rick Helmink
Door Rick Helmink

In aanloop naar de aanlevering voor het KWPN Najaarsonderzoek 2026 zijn nog drie dressuurhengsten afgemeld. Op de eerste lijst die door het KWPN op donderdag werd gepubliceerd stonden 22 dressuurhengsten, de lijst telt nu 19 dressuurhengsten. Premiehengst Taeke (v. O’Frederic), Fairlas (v. Fair Deal) en Texas Hold’em (v. Osaka) staan niet meer op de lijst. Bij de springhengsten is de lijst ongewijzigd.


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