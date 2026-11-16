Nog drie dressuurhengsten afgemeld voor aanlevering: Taeke, Fairlas en Texas Hold’em

In aanloop naar de aanlevering voor het KWPN Najaarsonderzoek 2026 zijn nog drie dressuurhengsten afgemeld. Op de eerste lijst die door het KWPN op donderdag werd gepubliceerd stonden 22 dressuurhengsten, de lijst telt nu 19 dressuurhengsten. Premiehengst Taeke (v. O’Frederic), Fairlas (v. Fair Deal) en Texas Hold’em (v. Osaka) staan niet meer op de lijst. Bij de springhengsten is de lijst ongewijzigd.
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Aanlevering
baan. Vanaf om uur om begint uur. 08.30 De 12.10 uur. de Geldersen met wordt aanlevering de met 16.00 in afgesloten aanlevering eerste springhengsten dressuurhengsten twintig komen De de twee de
Startlijst
hieronder afvallers: de Bekijk
Niet zadelpresentatie aangemeld tweede voor
- x Vamos Reservekampioen Junior (Vitalis Hotline)
- Dancier) Escador x (Extreme US
- (Toto Jazz) jr x Toto’s Surprise
- Taonga Taonga Tumbs (Majestic Ampère) x Up
- x (Mowgli Wynton) Art V.O.D. Street
zadelpresentatie derde Niet aangemeld voor
Driejarigen
- Sento x Ti Krack (Kjento C) Premiehengst
- (Secret x Secret’s Oldenburger premiehengst (en Flanell) Next Grey CM vrijwilliger) Star
- Boy Dream Total Dream x (Glock’s Totilas)
- Negro) Thibeau x (Secret Lover
- (Neil NL x Desperados Taygo FRH)
- US (Extreme Topgun Kingston) Blue Hors x SQBS
- (Blue Venture Hors x Riccione)* Santiano Total
- (Vaderland Totilas) OLD True Totally x B
- (Sir Tyrion SC Vivaldi) Donnerhall I x
tweede *ingestroomd op zadelpresentantie
Vierjarigen
- Vitalis) x Nicolas Romance I Scott Premiehengst (For
- x Sonic Davino V.O.D.) Vegas (Las
- Superstar Five Romancier CVT x (Next Star)
derde voor zadelpresentatie/aanlevering Afgemeld
- Everdale) Premiehengst x (O’Frederic Taeke
- Deal x Fairlas (Fair Totilas)
- Daily x Hold’em (Osaka Texas Diamond)
Lees ook:
https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn-hengstenkeuring/22-dressuurhengsten-aangemeld-voor-aanlevering-nog-twaalf-afvallers/
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