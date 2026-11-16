Nog drie dressuurhengsten afgemeld voor aanlevering: Taeke, Fairlas en Texas Hold’em

de de stuk dus zadelkeuring). op een jaar uitgedund. begon werden eerste afgevallen. drie voor gepresenteerd, Daarvan ‘nieuwen uitgedund hengsten. een vielen aangewezen lange richting er er lijst twintig (één nog twee aanlevering al 35 aangewezen is en derde de zadelpresentatie dressuurhengsten, zadelpresentatie 19 totaal vijf al annex zadelpresentatie lijst hengsten nog tot In De af vrijwilliger, voor al zijn zadelpresentatie Op behoorlijk plus dit aanlevering eerste met lijst is verder tweede de hengsten die de

Aanlevering

baan. Vanaf om uur om begint uur. 08.30 De 12.10 uur. de Geldersen met wordt aanlevering de met 16.00 in afgesloten aanlevering eerste springhengsten dressuurhengsten twintig komen De de twee de

Startlijst

hieronder afvallers: de Bekijk

Niet zadelpresentatie aangemeld tweede voor

x Vamos Reservekampioen Junior (Vitalis Hotline)

Dancier) Escador x (Extreme US

(Toto Jazz) jr x Toto’s Surprise

Taonga Taonga Tumbs (Majestic Ampère) x Up

x (Mowgli Wynton) Art V.O.D. Street

zadelpresentatie derde Niet aangemeld voor

Driejarigen

Sento x Ti Krack (Kjento C) Premiehengst

(Secret x Secret’s Oldenburger premiehengst (en Flanell) Next Grey CM vrijwilliger) Star

Boy Dream Total Dream x (Glock’s Totilas)

Negro) Thibeau x (Secret Lover

(Neil NL x Desperados Taygo FRH)

US (Extreme Topgun Kingston) Blue Hors x SQBS

(Blue Venture Hors x Riccione)* Santiano Total

(Vaderland Totilas) OLD True Totally x B

(Sir Tyrion SC Vivaldi) Donnerhall I x

tweede *ingestroomd op zadelpresentantie

Vierjarigen

Vitalis) x Nicolas Romance I Scott Premiehengst (For

x Sonic Davino V.O.D.) Vegas (Las

Superstar Five Romancier CVT x (Next Star)

derde voor zadelpresentatie/aanlevering Afgemeld

Everdale) Premiehengst x (O’Frederic Taeke

Deal x Fairlas (Fair Totilas)

Daily x Hold’em (Osaka Texas Diamond)

Lees ook:

https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn-hengstenkeuring/22-dressuurhengsten-aangemeld-voor-aanlevering-nog-twaalf-afvallers/