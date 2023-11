Nog een zege voor VDL in HC Kronenberg: New Pleasure VDL wint 1,20

In de klasse 1,20 m. van de Blom Hengstencompetitie plaatsten 14 hengsten zich voor de barrage en dat resulteerde in mooie sport. De zege ging naar de KWPN-goedgekeurde hengst New Pleasure VDL (For Pleasure x Diamant de Semilly), die pas sinds drie weken wordt gereden door Hessel Hoekstra. Ondanks die korte tijd liet de kersverse combinatie in Kronenberg zien gelijk te kunnen winnen.

Met de eerder door Cristel Kalf gereden New Pleasure VDL (For Pleasure uit Lady-A ter Putte van Diamant de Semilly, fokker Familie De Maertelaere/Stal Van de Zuidakker uit Bassevelde) bezorgde Hessel Hoekstra de VDL Stud hun tweede zege in Kronenberg.

Gelijk de vruchten plukken

Hessel Hoekstra won eerder vandaag het 1,30/1,35 m. met Stargos VDL en voegde daar direct de overwinning in de klasse M aan toe. “We kunnen tevreden naar huis! Het is heel fijn, snel paard en hij geeft me een heel goed gevoel. Ik rijd hem pas drie weken en heb hem ter voorbereiding twee keer op Indoor Wierden gereden. Cristel Kalf heeft hem goed opgeleid en ik kan daar gelijk de vruchten van plukken”, vertelt Hessel Hoekstra. “In de eerste ronde voelde hij nog iets gespannen maar in de barrage was dat beter en werkte hij super mee. Het is een typische For Pleasure: hij springt iets op zijn eigen manier en het gevoel is heel goed, wellicht nog beter dan hoe het eruit ziet. Voor ons een super start van de hengstencompetitie!”

No Jokes ACM

Een andere goed springende KWPN-goedgekeurde hengst eindigde als tweede: de met veel afdruk en lichaamsgebruik springende No Jokes ACM (Untouchable uit Florentina elite sport-spr D-OC van Tangelo van de Zuuthoeve, fokker Annemieke van der Horst-Meeus) onder mede-fokker Casper Meegdes. Zeker op de oxers toonde deze schimmel zijn kwaliteiten en hij was slechts een fractie langzamer dan de winnaar.

Horse Victory’s Dutch Diarado

De top drie werd compleet gemaakt door de AES-gekeurde Horse Victory’s Dutch Diarado (Diarado uit Juicy Lucy’s Horse Victory D-OC van Crunch) onder Joost Martens. Ook deze met veel techniek springende hengst bleef in een snelle tijd foutloos.

Snelste pech

De snelste tijd kwam op naam van de KWPN-goedgekeurde hengst Newmarket VM (Chacoon Blue uit Nouvelle Star Z van Numero Uno, fokker Paul van Montfort), die met Kars Bonhof een heel goede indruk maakte. Op de één-na-laatste hindernis werd de wending te krap genomen waardoor de staander werd getoucheerd en de balk viel. Het betekende vandaag de tiende plaats.

