Nog twee dressuurhengsten naar huis: Nadal TC en Nicky L

Bij de eerste beoordeling in het 21-daagse najaarsonderzoek afgelopen maandag werd al één dressuurhengst doorverwezen (Nikkei Royal v. Trafalgar). Nu, op de helft van het onderzoek, zijn nog twee hengsten door hun eigenaren opgehaald: Nadal TC (v. Dream Boy) en de KSS-topper (56.000 euro) Nicky L (v. Just Wimphof). Hun onderzoek is beëindigd.

Daarmee zijn er nu nog elf dressuurhengsten overgebleven in het najaarsonderzoek, maar naar verluidt zitten er nog een paar in de ‘gevarenzone’. “Voor de dressuurhengsten verloopt de training goed. Ze laten zich goed bewerken en zijn heel goed trainbaar. Volgende week vrijdag gaan we de hengsten weer beoordelen. We kijken uit naar het eindexamen”, vertelt voorzitter van de hengstenkeuringscommissie dressuur Bert Rutten op KWPN.nl.

Bron: KWPN/Horses.nl