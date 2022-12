Nominaties KWPN Paard van het Jaar bekend

De paarden die genomineerd zijn voor de titel 'KWPN Paard van het Jaar' zijn bekend. Dat zijn bij de dressuurpaarden Kjento (Negro x Jazz), Vivaldi (Krack C x Jazz) en Glock's Johnson TN (Jazz x Flemmingh). Bij de springpaarden zijn Faltic HB (Baltic VDL x Concorde), Bustique (Indoctro x Grannus) en Grandorado TN N.O.P. (Eldorado van de Zeshoek x Carolus II) genomineerd.

Kjento (Negro x Jazz)

Gefokt door Ad van Os uit Sprang-Capelle

Op het WK voor Jonge Dressuurpaarden was Kjento wederom een sensatie. Kjento is een zoon van de Negro (die zelf Stallion of the Year was) en deze preferente hengst lijkt zijn eigen aanleg te hebben doorgegeven. Kjento maakte indruk in het verrichtingsonderzoek, waar hij met 90 punten werd ingeschreven en was daarna een opvallende verschijning in de hengstencompetitie. Met Charlotte Fry was de keizerlijke Kjento op het WK in Ermelo voor de tweede maal goed voor wereldgoud en dat alles lijkt nog maar het begin van een imponerende loopbaan.

Vivaldi (Krack C x Jazz)

Gefokt door A. Versantvoort uit Sint-Oedenrode

De preferente Vivaldi is een fenomeen in de mondiale dressuurpaardenfokkerij. Het fokproduct van Antoon Versantvoort uit Sint-Oedenrode bracht jaarlijks het publiek op de KWPN Stallion Show op de banken, zo won hij met zijn spectaculaire manier van draven meermalen de VHO Trofee. Alleen al bij het KWPN bracht de Krack C-nazaat elf goedgekeurde hengsten, wereldwijd heeft Vivaldi tientallen goedgekeurde zonen en zijn wereldwijde invloed is wijdverbreid. Zijn nakomelingen vallen op met hun front, voorbeen, voorkomen en hun goede karakter. Het bloed van Vivaldi zien we daarom in vele sportpaarden vanaf de jongepaardenrubrieken tot en met de Grand Prix-sport. Vivaldi eindigde dit jaar op plek tien van de WBFSH Sire Ranking.

Glock’s Johnson TN (Jazz x Flemmingh)

Gefokt door P. van de Vleuten uit Sint-Oedenrode

De preferente Glock’s Johnson TN mag zich met meer dan 50 Grand Prix-paarden een Grand Prix-leverancier noemen. Het fokproduct van Piet van de Vleuten uit Sint-Oedenrode was zelf kampioen van de KWPN Stallion Show en bracht bij het KWPN vijf goedgekeurde zonen, waarvan Bretton Woods keur is. De hengst zelf was een vaste waarde voor het Nederlandse team, zo won Johnson in 2015 teamgoud en individueel brons op het EK in Aken en leverde hij op het WK van Normandië een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse teambrons. De Jazz-nazaat bracht al menig internationaal sportpaard, waarvan alleen al in Nederland Hartsuijker (mv.Scandic), Boston STH (mv.Quattro) en de KWPN-erkende Double Dutch (v.Rubiquil) opvallend zijn. Johnson stond dit jaar voor de tweede keer bovenaan in de WBFSH Sire Ranking. Edison (mv.Balzflug) staat 34e in de individuele ranking en leverde daarmee de grootste bijdrage aan de koppositie van Johnson. De KWPN-erkende hengst Hexagon’s Double Dutch (mv.Rubiquil) en Boston STH (mv.Quattro) zijn de tweede en derde Johnson-zoon in de individuele ranking.

Faltic HB (Baltic VDL x Concorde)

Gefokt door H.A. Brinkman uit Dalfsen

Faltic HB is uitermate succesvol op het allerhoogste niveau onder Ben Maher. Zo leverde Faltic HB met zijn individuele tweede plaats de grootste bijdrage voor het KWPN in de WBFSH Studbook Ranking. Samen met zijn ruiter behaalde de Baltic VDL-zoon dit jaar het teambrons en een individuele vierde plaats op het WK in Herning en wist hij meerdere top 3-noteringen te behalen in verschillende Grote Prijzen, waaronder de tweede prijs in de GCT van Rome en de derde prijs in de GCT van Cannes. Hiermee bracht Faltic HB zijn ruiter de winst in de Global Champions Tour 2022. Daarnaast staat het duo op dit moment derde in de FEI Combination in Jumping Ranking.

Bustique (Indoctro x Grannus)

Gefokt door H. van de Wijngaart uit Prinsenbeek en J.A. Schipper uit Breda

De KWPN-hengst Bustique, die dit jaar zijn Keur-predicaat in ontvangst mocht nemen tijdens de KWPN Stallion Show, was zelf internationaal actief op 1.45/1.50m-niveau onder Michel Hendrix. In 2019 is de hengst teruggehaald naar Nederland om zich verder in te zetten voor de fokkerij. De zoon van Indoctro stond dit jaar op een 30e plaats in de WBFSH Sire Ranking en tekent onder andere voor het vaderschap van Maikel van der Vleutens toppaard Beauville Z N.O.P. waarmee hij meerdere Grand Prix- en Wereldbekerrubrieken op naam schreef en in 2021 geschiedenis schreef door de individuele bronzen medaille te winnen op de Olympische Spelen van Tokio. Verder heeft Bustique meerdere nakomelingen die presteren op 1.35m t/m 1.60m-niveau, waaronder het 1.60m springende toppaard Florida Balia NL (mv.Lux) van Mel Thijssen.

Grandorado TN N.O.P. (Eldorado van de Zeshoek x Carolus II)

Gefokt door Dick Verhoeven en Marinus Rietberg uit Holten

De KWPN-hengst Grandorado TN N.O.P. is succesvol op het allerhoogste niveau onder het zadel van Willem Greve. Het duo wist dit jaar in drie landenwedstrijden zesmaal foutloos te blijven. Na drie vlekkeloze optredens in de landenwedstrijden van Rome, Rotterdam en Knokke selecteerde TeamNL-bondscoach Jos Lansink Greve en Grandorado voor het WK in Herning dit jaar. De elfjarige hengst was eerder dit jaar al ijzersterk begonnen met de derde plaats in de Rolex Grand Prix tijdens de Dutch Masters-Indoor Brabant. De kampioen van het KWPN-najaarsverrichtingsonderzoek van 2014 werd in augustus dit jaar vastgelegd door de Stichting Nederlands Olympiade Paard. Grandorado tekent voor het vaderschap van de kampioen van het najaarsverrichtingsonderzoek in 2019 Le Quirky JR (mv.Canabis Z), die met 88 punten, waaronder vijf keer een 9 werd ingeschreven. Dit najaar werd er nog een Grandorado-zoon toegevoegd aan de KWPN-hengstenstapel. Zoon Mister SFN (mv.Haarlem) wist dit jaar de winst tijdens de Blom Cup voor vijfjarigen in Valkenswaard te pakken.

Stemmen

Stemmen is mogelijk t/m 31 december 2022. Daarna worden de stemmen geteld en wordt bekend welke paarden er met de titel vandoor gaan. De winnaars worden gehuldigd op de KWPN Hengstenkeuring van 1 tot en met 4 februari 2023 in Den Bosch.

Bron: KWPN