NTD: Gouden KWPN-speld voor Reint Meems

KWPN
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NTD: Gouden KWPN-speld voor Reint Meems featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Op de Nationale Tuigpaardendag kreeg Reint Meems een gouden KWPN-speld overhandigd voor zijn decennialange inzet op de tuigpaardevenementen.

Door KWPN

Reint Meems is achter de schermen al jaren actief als ringmeester. De uit Assen afkomstige Meems bewaart de rust wanneer de druk het hoogst is en staat altijd klaar om anderen te helpen. Hij ziet het als zijn taak om alle paarden op tijd in de baan te krijgen, een belangrijke opdracht die Meems al zo’n 40 jaar goed afgaat.

Met deze gouden KWPN-speld komt Meems in een exclusief rijtje van tuigpaardmensen die deze speld mogen dragen. Samen met zijn vrouw Annie werd hij onder luid applaus rondgereden in een aanspanning van Roelof van ’t Oever.

Bron: KWPN

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