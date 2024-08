NTVK: Macho-zoon Uniek Elarda V kampioen, Macho-dochter Uwalda R reservekampioen

Vandaag vond in Ermelo de Nationale Tuigpaard Veulen Keuring plaats. Er verschenen in totaal 25 veulens voor de jury, waarvan de Macho-zoon Uniek Elarda V de overtuigende Algemeen Kampioen werd. Wim Versteeg lichtte toe: "Dit bergopwaarts gebouwde hengstveulen beschikt over veel uitstraling, een aansprekend front en over schakelvermogen in zijn sterke draf."

Wim Versteeg (voorzitter) vormde samen met Viggon van Beest en Bauke de Boer de jury. Hij vertelt: “We hebben een grote groep goede veulens kunnen beoordelen waarbij in zijn algemeenheid de kwaliteit van de merrieveulens die van de hengstveulens overtrof.” Voor de finale werden dan ook tien merrieveulens uitgenodigd en vijf hengstveulens, maar de beste werd wel een hengstveulen. Het was de Kampioen van regio Tuigpaard Zuid, Uniek Elarda V (Macho uit Jelinda Elarda V (ster van Eebert), van f/g. Piet van der Velden uit Vorstenbosch. Hij is een telg uit de Larda-stam en hij is ter plekke aangekocht door Jan Schep, Uilke Haarsma en Tjeerd Haarsma. “Het is een hengstje naar mijn hart”, licht Jan Schep zijn aankoop toe.

Macho levert ook reservekampioen

Ook plaats twee ging naar een Macho-nakomeling en was eveneens een zuidelijk fokproduct. Het was het merrieveulen Uwalda R (Macho uit Juwalda ster van Cizandro, F. F. Raaymakers uit Nisterode), ger. M.E. de Wild uit Geffen. Zij stond in Regio Tuigpaard Zuid ook op plaats twee. “Ook een tuigtypisch veulen met veel uitstraling en een goede houding, maar zij was net iets minder vast dan de kampioen”, aldus Versteeg. Haar halfbroer Ruwaldo (v. Atleet) is aan gewezen voor het verrichtingsonderzoek dit najaar.

Veel houding

Met veel houding en heel best optredend ging merrieveulen Uranolia JRR (v. Olympus uit Irenolia ster van Aron HBC f. J. Ruinemans uit Vlagtwedde), ger. H.T. Ruinemans uit Froombosch naar de derde plaats. Zij was kampioen Regio Tuigpaard Noord. Grootmoeder Crenolia (ster pref van Vaandrager HBC) bracht van Fantijn concourstopper Luitenant. De overige veulens waren zonen of dochters van Neon GSM, Oberon, Magnifiek en Icellie.

Bron: KWPN