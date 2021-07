Nurzela van Hapert slaagt voor tweede keer voor Alternatieve IBOP

De driejarige tuigpaardmerrie Nurzela van Hapert (Julius van Hapert x Hapert) kwam naar de stamboekkeuring Regio Tuigpaard Oost in Lunteren om voor de tweede keer de alternatieve IBOP af te leggen. De merrie voldeed met 78,5 punten ruimschoots aan het vereiste van 75 punten of meer. Als ze aanstaande zondag op de CK Zuid in Waalwijk ster wordt verklaard, is ze keur.

Nurzela van Hapert is gefokt uit de aangewezen hengst Julius van Hapert (Cizandro x Tendens HBC). Ze begon als register B-merrie op de stamboekkeuring in Hapert in Regio Zuid en werd daar register A en aangewezen voor de CK. Ze moest nog aan de aanvullende sporteis voldoen om stamboek te worden en met twee voldoende alternatieve IBOP’s, is haar dat vandaag gelukt. Nu moet de merrie nog het sterpredicaat behalen op de CK en met het Prok-certificaat op zak wordt ze dan elite.

78,5 punten

Ze scoorde in de IBOP vandaag vijf achten en twee 7,5-en, wat haar op 78,5 punten bracht. Op de CK Houten kreeg ze eerder al een score van 75 punten. “Nurzela van Hapert is een attente merrie met een mooie hals en veel kap. Aangespannen is het beeld mooi. Ze maakt zich ooit in het front, maar soms was ze nog wat scheef gesteld. Ze beschikt over veel zweefmoment. Achter toont ze een goede buiging, maar het achterbeen zou wat flitsender kunnen. Ze is pas drie en ze oogt nog wat groen, hoewel ze al minder gespannen was dan op haar eerste proef. Ze heeft laten zien dat ze over talent beschikt”, aldus Viggon van Beest.

