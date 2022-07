Oblesse kampioen in Berlicum, 20 springmerries ster

Op de tweede dag van de stamboekkeuring in Berlicum konden twaalf van de 20 springpaarden ster worden verklaard. Als meest complete verdiende Oblesse (v.Zirocco Blue VDL) van fokker P.H.A. de Jong uit Oosteind de kampioenstitel.

Van de twaalf stermerries sprongen er zes naar 80 of 85 punten. “We hadden ook een aantal andere fijne merries, die een goede verrichting bij het springen lieten zien maar qua correctheid niet aan de exterieureisen voldeden voor het sterpredicaat, dat is altijd jammer”, licht jurylid Marcel Beukers toe.

Kampioen en NMK

Vier driejarige merries mochten terugkomen voor de kampioenskeuring en daarin eiste Oblesse (Zirocco Blue VDL uit Touplesse-W.H ster pref prest van Corland) van fokker P.H.A. de Jong uit Oosteind de titel op. Zij is daarmee uitgenodigd voor de presentatie op de Centrale Keuring op 9 juli én voor de Nationale Merriekeuring. Het sterpredicaat verdiende Oblesse met een bovenbalk van 75/80.

Oblesse (Zirocco Blue x Corland) Foto: Jacquelien van Tartwijk

“Dit is een aansprekende merrie met uitstraling en correct fundament, die op stand iets kortbenig aandoet maar dit zie je niet terug zodra ze gaat bewegen en springen. In het begin was ze iets wisselend in het voorbeengebruik op de sprong maar naarmate het hoger werd, bouwde ze positief op. Op de hoge oxer toonde ze een goed voorbeen en ze beschikt over veel vermogen en snelle reflexen.”

Oelala-Phonie van BZV-Hans

Ook overtuigend sprong de Gullit HBC-dochter Oelala-Phonie (uit Iphonie IBOP-spr van Biscayo) van fokker Hans de Roover, die ster werd met 70/85. “Deze merrie staat voldoende in het rechthoeksmodel en doet op stand iets degelijk aan, terwijl ze bij het springen juist heel atletisch was. Ze mocht wat mooier zijn in de bovenlijn en galoppeert lichtvoetig, met veel balans en ruimte. Ze maakt de sprong achter goed af, springt met snelle reflexen, overzicht en veel lichaamsgebruik. Ook toont ze zich heel voorzichtig en beschikt ze over veel atletisch vermogen.”

Oelala Phonie (Gullit HBC x Biscayo) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Voorlopig keurmerries

Met 75/80 werd Odyssee VE (Jacquet-Go uit Ecapone keur IBOP-spr van Al Capone) van fokker R. van Erp uit Oss ster en voorlopig keur. “Dit is een aansprekende, langgelijnde merrie met een mooi front en merrieopdruk. Ze heeft een fijne galop met veel balans en liet een constante verrichting zien bij het springen. Ze zou met wat meer afdruk mogen springen maar heeft een goed lichaamsgebruik en kreeg 80 punten voor alle springonderdelen”, vertelt Marcel.

Hans de Roover zag zijn Heathrow-dochter Ocassilaris (uit Kolaris keur IBOP-spr van Freedom) met 70/80 ster en voorlopig keur worden. “Deze 1.61m metende merrie mag meer ontwikkeling hebben en staat voldoende in het rechthoeksmodel. In de bovenlijn zou ze sterker mogen zijn en ze liet een goede springverrichting zien. Ze changeert gemakkelijk en springt met veel overzicht, goede techniek, snelle reflexen en vermogen.”

Met dezelfde bovenbalk van 70/80 werd Oh She’s Perfect Of Invictus (Nearly Perfect de la Brasserie uit Cavalini Z elite IBOP-spr PROK van Cavalo Z) van fokkers A. Jansen, J.H.N. de Bie en M.J.T.E. van Drunen ster en voorlopig keur. “Dit is een jeugdige en charmante merrie die wat sterker zou mogen zijn in de bovenlijn en correct fundament heeft. Ook deze merrie zou meer ontwikkeld mogen zijn met haar stokmaat van 1.62m. Haar galop is lichtvoetig, ze springt met goede reflexen, techniek en vermogen.”

Kampioen oudere merries

Van de drie merries in de rubriek vier- tot en met zevenjarigen, werd Mwanda (Grand Slam VDL uit Gwanda elite EPTM-spr D-OC van Namelus R) van fokker Gebroeders Derks uit Oploo ster met 70/80. “Dit is een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en al eerder via de thuiskeuring was opgenomen in het stamboek. Ze springt met goede reflexen, een hele goede techniek waarbij ze de sprong achter goed afmaakt en ze toont over veel vermogen te beschikken.” Voor zowel techniek als vermogen verdiende deze merrie 85 punten.

Voorlopig keur verklaard en verkozen tot kampioen werd de 75/75 scorende Nobella Nouvelle (Ice Breaker E.B. uit Belle Nouvelle elite EPTM-spr PROK van Kojak, fokker B.H.M. Nijhuis uit Albergen) van J.D. Otjes en Qurien van Erp.

Nobella Nouvelle (v. Ice Breaker) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bron: KWPN