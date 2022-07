Ockeechobee TCS springkampioen Utrecht, veulenkampioen van Lambada Shake AG

Dat Egbert Schep naar voren kon treden als de ‘man achter de kampioen’ was te verwachten vandaag in Houten. Hij kreeg vier merries geselecteerd voor de NMK en de Chacoon Blue-dochter Okeechobee TCS werd verkozen tot kampioen.

Nadat Okeechobee TCS (Chacoon Blue uit Cor de la Crow van Crown Z) van fokkers Tim en Leida Collins-Strijk en Egbert Schep gister al naar 90 punten sprong, was ze één van de favorieten vandaag voor de provinciale titel in Utrecht.

Vijf merries

Vijf merries werden gister uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring en de met 80/90 ster verklaarde Okeechobee TCS werd verkozen tot meest complete merrie. Jurylid Stan Creemers: “Deze merrie overtuigde gister bij het springen en staat goed in het rechthoeksmodel, met een aansprekende voorhand en goede croupevorm. Ze is heel atletisch gebouwd en dat zagen we ook terug bij het springen. Ze springt met zeer snelle reflexen en een zeer goede techniek. Daarnaast galoppeert ze lichtvoetig en toont ze veel vermogen.”

Vijf besten van veertien

Fokker Egbert Schep selecteerde zijn beste vijf merries uit een groep van 14, en presenteerde die gister op de stamboekkeuring in Houten. Vier daarvan ontvingen een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring, waaronder uiteraard kampioene Okeechobee TCS.

Veulenkampioen van Lambada Shake AG

Bij de springveulens in Utrecht konden er twee uitgenodigd worden voor de Nationale Veulenkeuring, waaronder het sterk galopperende kampioensveulen Sanni Louise (v.Lambada Shake AG).

Drie veulens mochten terugkeren voor de kampioenskeuring, waar de beste twee een uitnodiging kregen voor de Nationale Veulenkeuring in Ermelo. Het kampioenslint kwam om de hals van het sterk galopperende merrieveulen Sanni Louise (Lambada Shake AG uit Manni Louise elite IBOP-spr PROK van High Shutterfly) van fokkers Jan en Truus Spithoven uit Werkhoven, die voor het eerst met een veulen naar de keuring kwamen en gelijk de kampioen in huis bleken te hebben. “Dit is een goed ontwikkeld veulen die goed in het rechthoeksmodel staat en een mooie halsvorm heeft. Het is een veulen met goede verhoudingen en goede souplesse in draf. Haar galop is duidelijk haar beste gang en daarin combineert ze ruimte met een goed lichaamsgebruik en kan ze gemakkelijk schakelen”, sprak Petro Trommelen, die samen met Stan Creemers keurt.

Sanni Louise (v. Lambada Shake AG) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Eerste jaargang New Pleasure

Op de tweede plaats eindigde het uit de eerste jaargang van New Pleasure VDL gefokte hengstveulen Sonic (uit Domine ster PROK van Numero Uno) van fokker T. Kraan Muskens uit Hekendorp, die eveneens naar de Nationale Veulenkeuring mag. “Een goed ontwikkeld veulen met een mooi front en goede verhoudingen en correct fundament. Ook dit veulen overtuigt met zijn galop, waarin hij veel afdruk, ruimte en schakelvermogen heeft. Qua kracht in galop moest hij het nu net afleggen tegen de kampioene.”

Op de derde plaats kwam het Grandorado TN-merrieveulen Sandorado Gumo MP (uit Gumo Twirre elite EPTM-spr sport-spr PROK van Numero Uno) van fokker M.C. Pieterse uit Westbroek. “Een ruim voldoende tot goed ontwikkeld veulen die iets langer gelijnd zou mogen zijn. Ze stapt actief, draaft met ruimte en afdruk. In galop laat ze goede afdruk en een goed achterbeengebruik zien, waarbij ze nog wat meer souplesse zou mogen hebben.”

Bron: KWPN