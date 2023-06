Olympus HS wint eerste omloop Westfort Hengstencompetitie Tuigpaard

Op het Nationale concours in Drogeham werden bijna dertig rubrieken verreden, waaronder de eerste wedstrijd van de Westfort Hengstencompetitie. De vier deelnemende hengsten werden geplaatst door Nancy Geerligs, Harry de Jong en arbiter Erik de Gooijer. Daarbij was het Olympus HS die de meeste competitiepunten pakte.

Na de eerste omloop mochten Neon GSM (Bocellie’s Matteo uit Daymonde keur v. A New Day GSM) met Lieke Lueks en Norbert FS (Urgent uit Georgina ster v. Waldemar) met Freek Saris definitief opstellen.

Martin Morero en Olympus HS

In de spannende finale streden de zesjarige Martin Morero (Atleet uit Toos ster v. Larix) met Lambertus Huckriede en de vierjarige Olympus FS (Icellie uit Indalina elite v. Colonist) met Harry van Middelaar. Martin Morero begon sterk aan de wedstrijd, met een mooi beeld, maar werd wat minder strijdlustig. Waar Olympus HS juist in de wedstrijd groeide en steeds beter werd. De uiteindelijke plaatsing werd beslist door de arbiter waarbij de jury de volgende toelichting gaf: “Dit zijn twee hele goede paarden, waarbij de expressieve Olympus met een mooie houding en een iets sterker achterbeen mijn voorkeur kreeg. Martin Morero begon goed en vrolijk, maar zakte iets af. Olympus werd daarentegen steeds beter.”

Magnifiek, Lanto, Neon en Long Train Running

Naast de hengstencompetitie deden er meerdere hengsten succesvol mee in de reguliere rubrieken. In de Hoge Limiet was de winst voor de actievolle Magnifiek (Idol uit Helise keur v. Atleet), waarbij de tweede plaats naar Lanto HBC (Delviro HBC uit Urby ster, pref v. Patijn) ging. In de damesrubriek was er een mooie tweede plaats voor Neon GSM (Bocellie’s Matteo uit Daymonde keur v. A New Day GSM). Daarnaast was er een overwinning voor Salland’s Long Train Running (Renvyle The Real Deal uit Salland’s Gillyflower v. Plain’s Liberator) in de grote maat Hackney Limietklasse.

Bron: KWPN