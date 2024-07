Olympus HS wint eerste Westfort-hengstencompetitie wedstrijd 2024

Gisteravond stond CSI Ommen in het teken van de eerste wedstrijd van de Westfort-hengstencompetitie 2024. Na een eerste voorlopige selectie werd er een tweetal uitgenodigd voor de finale: Latino (v. Dylano) met stuurman Mark de Groot en Olympus HS (v. Icellie) met Harrie van Middelaar, de combinatie die deze hengstencompetitie vorig jaar won. Beide hengsten liepen een foutloze herkansing, maar het was Olympus HS die zich als eerste mocht opstellen.

De competitie bestaat uit vier wedstrijden en deelname aan elke wedstrijd is verplicht. Het viertal bestaat uit Latino (Dylano uit Freydessa keur van Vaandrager HBC, fokker/geregistreerde E. Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht, mede-geregistreerde Black Horses B.V. uit Sliedrecht), Norbert FS (Urgent uit Georgina ster van Waldemar, fokker J. Bloemert uit Staphorst, geregistreerde F.J. Saris uit Wesepe), Oberon (Icellie uit Helga T ster van Koblenz, fokker H.H.J. Tonnaer uit Ysselsteyn LB, geregistreerde Gebr. van Manen uit Ede en J. Thijs uit Heeze) en Olympus HS (Icellie uit Indalina elite van Colonist, fokker H. Minkema uit De Wilgen, geregistreerde J. Schuttert uit Ommen).

‘Niet te overtreffen in het front’

De heren Lammert Tel, Lammert Vinke en arbiter Aris van Manen vormden ditmaal de jury. Lammert Tel licht de verrichtingen toe: “Het was een schitterende wedstrijd van deze vier hengsten op deze locatie met een zeer meelevend publiek langs de zijkant. Olympus was de afgetekende winnaar. Het totaalbeeld, de presentatie, de hele verrichting, hij was zo ongedwongen en zo opwaarts bewegend. Daarbij was de hengst niet te overtreffen in het front. De hele verrichting deed je denken alsof de hengst niets in de weg zat. Latino begon goed, maar zakte toen in het front wat af. Zijn bewegingen blinken uit in kracht en ruimte, maar het beeld werd iets horizontaler ten opzichte van dat van de winnaar.”

Derde en vierde

De hengsten Oberon met Robbie van Dijk en Norbert FS met Freek Saris werden tijdens de eerste omloop als derde en vierde opgesteld. Lammert: “Oberon deed het verdienstelijk met opvallend veel actie in zijn bewegingen. Hij kwam wat laat in de wedstrijd en het totaalbeeld deed iets afgepast aan. Norbert kwam ook tot een aansprekende presentatie, maar moest in zijn optreden de andere hengsten voor laten gaan.”

