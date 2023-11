On and On MB aangewezen via hengstencompetitie

Op de Blom Hengstencompetitie kwam gisteren de hengstenkeuringscommissie bijeen om daar de vierjarige Baltic VDL-zoon On and On MB te beoordelen. Hij is aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Al eerder nam de hengst succesvol deel aan het hengstenkeuringstraject, want als driejarige werd hij aangewezen op de KWPN hengstenkeuring. Deze status verliep, na drie verrichtingsonderzoeken, eind vorig jaar. Tijdens de KWPN Kampioenschappen in Exloo werd de bruine hengst opnieuw aangeboden aan de hengstenkeuringscommissie, maar bleek hij op de tweede dag niet fit. De beoordeling kon toen niet worden afgerond, maar waardoor de beoordeling, maar gisteren sprong hij op de Blom Hengstencompetitie een foutloze ronde in de eerste omloop van de klasse L onder Jan Liebregts. Dit was voor de hengstenkeuringscommissie reden om hem groen licht te geven. On and On MB kan op 20 november aangeleverd worden voor het najaarsonderzoek in Ermelo.

Forever SFN

Zijn moeder Koosje de Roblesse (v.Harley VDL) springt op 1.40m-niveau en is een halfzus van de internationaal 1.55/1.60m-geklasseerde Forever SFN (v.Azteca VDL). Met deze ruin presteerde Jeroen Dubbeldam op hoog niveau en onder Kelli Cruciotti VanderVeen zet hij nu zijn carrière voort. Grootmoeder Roblesse ten Eyckenen (v.Nonstop) leverde daarnaast nog drie 1.40m-paarden en is op haar beurt een halfzus van het internationale springpaard Belvedere (v.Vancouver), waarmee Oliver Bishop aan Wereldbekerwedstrijden deelnam.

Bron: KWPN