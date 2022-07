Once for All Swing naar 85/85 in Kootwijkerbroek, 22 merries ster

Door het samenvoegen van twee dagen was het een lang programma op de stamboekkeuring in Kootwijkerbroek. Maar liefst 22 van de 36 merries kreeg het sterpredicaat waarbij de hoogste score werd genoteerd voor Once for All Swing (All At Once x Krack C) van J.P. Eschauzier en E. Schreutelkamp uit Ede.

Juryvoorzitter Toine Hoefs was te spreken over de dochter van All at One (uit Zuchero Swing elite sport-dr IBOP-dr D-OC van Krack C) die werd gefokt door J.P. Eschauzier & E. Schreutelkamp uit Epe. “Een opwaarts gebouwde merrie met veel ras en een mooi front. Ze zou iets sterker mogen zijn in het voorbeen met ze heeft een goed achterbeen. De sta mocht wellicht nog iets royaler, maar in draf en galop toont ze heel veel techniek en maakt een goede houding.” Zij kreeg 85/85.

Hoogste cijfer voor O.Cynola M

Het hoogste puntenaantal van de dag was voor O.Cynola M, een dochter van Jerveaux uit Cynola M elite pref IBOp-dr PROK van Flemmingh. Zij kreeg 90 punten voor de galop. “Een merrie die voldoende in het rechthoeksmodel staat en een goede halsvorm heeft. Ze is iets strak in de bovenlijn maar stapt heel netjes. De draf heeft een goede ruimte, maar soms maakt ze zich wat strak in het voorbeen. De galop is echter zeer goed met een hele mooie techniek en opvallende veel balans.” In totaal kwam O.Cynola, die werd gefokt door J. Mol uit Diepenheim en stamt uit de moederlijn van de dressuurhengst Lloyd waaruit ook de nodige internationale springpaarden zijn gekomen, op 80/85.

Ook 80/85 voor Octavia Blake en Ochanthia BH

Diezelfde score was er ook voor Octavia Blake, een dochter van de Deens goedgekeurde KWPN-keuringskampioen Kremlin (v.Governor) uit Alexia Sollenburg vb pref PROK D-OC van Tuschinski (fokker J.A.M. Marse, Almere). “Deze merrie heeft een mooie voorhand en veel front. Ze is iets sterk in de lendenen en heeft een hellende croupe maar ze stapt met veel ruimte en een royale overstap. De draf heeft veel souplesse en in galop heeft ze een goede techniek met veel souplesse.



Ook Ochanthia BH kreeg deze score. Deze dochter van Kingston Blue Hors en Forsytha BH ster PROK is gefokt door Black Horses BV. Kijken we even verder in haar pedigree vinden we daar de bekende merrie Charites, onder andere de moeder van Hans-Peter Minderhoud’s Nadine en de KWPN-hengst Kroonjuweel. “Een opwaarts gebouwde, rassige merrie die iets meer bespiering mocht hebben ind e hals en iets hol was in het voorbeen, waardoor we de score niet naar 85 konden brengen. De stap is goed met ruimte en tact, in draf en galop heeft ze veel techniek en maakt ze een mooie houding, wat haar voor allee basisgangen en de houding louter 85-en opleverde.”

85 voor exterieur

Twee merries kregen de 85 punten juist voor het exterieur. Dat was om te beginnen Olani MVH (Glock’s Toto jr uit Kalani SW elite IBOP-dr PROK van Grand Galaxy Win, fokker M. Valkenburg uit Pijnacker). “Een merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en veel front heeft. Ze is wellicht iets neerwaarts gebouwd, en is iets strak in het voorbeen, maar ze heeft een goede stap met veel souplesse en ook in draf toonde ze de nodige souplesse en veel ruimte.”

En ook Ovialanda I.K. kreeg 85/80. I. Kruts uit Ter Aar fokte haar door Jovian te kruizen met Ideaulanda TH stb van Chippendale. “Een heel mooi paard, langgelijnd, opwaarts, met veel ras. Ze is iets week in de voorstand en de croupe is wat hellend. De stap heeft een goede viertact en veel ruimte, de draf heeft goede ruimte en souplesse en idem dito voor de galop. Maar wat het meest opvalt is de houding, steeds mooi met de schoft omhoog en heel lichtvoetig, daarvoor kreeg ze 85 punten.”

80/80 voor Oganita en Obrigada B

Joop van Wessel fokte Oganita (Jerveaux uit Biganita elite pref IBOP-dr PROK van Uphill. Zij kreeg 80/80. “Een langgelijnde merrie met veel front die even wat sterker mocht zijn in de bovenlijn. In het fundament zou ze even meer ontwikkeld mogen zijn. Zij viel met name op in draf waarin ze veel balans toonde met een goede techniek.

Joyce Lenaerts fokte samen met haar man Marcel Sterrenburg Obrigada B door twee van haar toppaarden te kruizen. Vader Iconic B brengt zij uit in de internationale Lichte tour, wat zij ook deed met moeder Authentic elite sport-dr PROK. Hoefs heeft de merrie duidelijk op het netvlies. “Een langgelijnde opwaartse merrie die iets teer is in het fundament, maar wel correct. Ze beweegt steeds heel mooi naar boven en liet een hele constante verrichting zien met drie fijne basisgangen en een goede houding.”

Bron: KWPN