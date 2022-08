Open Nationale Tuigpaard-veulenkeuring: Macho-dochter Sandra kampioene

Vandaag werd bij de mooie entourage in Ermelo de Open Nationale Veulenkeuring gehouden. Voor deze pilot, waarvoor er dus geen voorselectie plaatsvond, kwamen 32 tuigpaardveulens in de baan. Kampioene werd Sandra (v. Macho) van A.J.G. Mulder uit Klarenbeek.

De topleverancier van deze keuring was Macho (Indiana uit Emone ster v. Unieko). Van 14 veulens staat hij geregistreerd als vaderdier. Juryleden Lammert Tel, Berend Huisman en Etienne Raeven keurden de veulens. Lammert Tel omschreef de dag als volgt: “We hebben sterk wisselende kwaliteit gezien vandaag, er was een kleine kopgroep maar ook een behoorlijk groot ondereinde welke wellicht kwam door de open inschrijving. We hebben een sterke kampioene kunnen huldigen.” Inspecteur Viggon van Beest verving Lammert Tel in de groep waarin de nakomelingen van Fantijn werden gepresenteerd.



Kampioenskeuring werden zeven veulens uitgenodigd. De veulens werden geplaatst en van toelichting voorzien door Berend Huisman.

Kampioene

Kampioene werd Sandra (Macho uit Iowa keur v. Manno) van f/g A.J.G. Mulder uit Klarenbeek. “De merrie toont veel ras en tuigpaard eigenschappen. Op stand is het een zeer aansprekend veulen met veel front een mooie hals en een mooi hoofd. Ze geeft een hard fundament en haar optreden viel goed in de smaak. Het veulen draaft met veel front en veel zweefmoment waarbij ze steeds weer goed aanzet, dit combineert ze met veel afdruk. Ze toont veel balans, een goede actie van het voorbeen en een goed achterbeengebruik. In de finale wist ze er zelfs nog schepje bovenop te doen.”

Icellie-dochters tweede en derde

Tweede werd Sofy (Icellie uit Kylie ster v. Unieko) gefokt door H.J. Veenstra uit Boijl. In eigendom van H.B. Spronk uit Noordeinde. “Dit zeer rassige tuigtypische veulen toont veel hardheid en heeft een mooie kap. Het voorbeen heeft veel ruimte en het achterbeen sluit goed aan, het veulen toont veel lichaamshouding. In de finale bleef het veulen goed draven, maar werd het voorbeen een fractie minder.”

Op de derde plaats kwam Salsa (Icellie uit Coriantha ster v. Saffraan) van f/g W. Venema uit Suawoude. “Dit is een voldoende langgelijnd veulen, met iets een franse stand. Het veulen heeft een hele tuigtypische opdruk, maar mist op stand wat front. In haar stoere, krachtige manier van bewegen waardeert ze zich op met een goed front. In de finale liet ze zich ook weer goed zien. ze er nog een schepje bovenop.”



