Opsplitsen bovenbalk exterieur in correctheid en type dit seizoen nog niet aan de orde

De KWPN Regio Gelders Paard plaatste vorige week de nieuwsbrief met daarin als bijlage ook een presentatie met mededelingen vanuit de Fokkerijraad, Ledenraad en Inspectie. Onder het kopje 'Keuringsseizoen 2021' wordt in die presentatie vermeld dat de bovenbalk voor exterieur dit jaar al wordt opgesplitst in 'type' en 'correctheid'. Een telefoontje met Ralph van Venrooij, hoofd Fokkerijzaken bij het KWPN, leert dat het nog niet zo ver is. Het kan ook helemaal niet, aangezien daar een aanpassing van het merriekeuringsbesluit nodig is.

Bij het KWPN is inderdaad in gesprek om de exterieurbovenbalk op te splitsen in twee onderdelen. Niet alleen bij de Geldersen, maar ook bij de spring- en de dressuurpaarden. “Daarover wordt gesproken. Bij zo’n opsplitsing zou een prachtig gemodelleerde merrie met een scheef voetje dus bijvoorbeeld 45 voor correctheid kunnen krijgen en 95 voor het type en op zo’n manier kan zo’n merrie dan alsnog ster worden. Nu kan een dergelijke merrie de ster niet krijgen. Over hoe dat dan precies in z’n werk gaat, moet nog verder worden nagedacht.”

Herkenbare Gelderse type

Bij de Geldersen zou de score voor type dan te maken hebben met het ‘herkenbare Gelderse type’. “Dat is een wens vanuit de fokkerijraad.”

Dit seizoen nog niet aan de orde

Maar voor dit seizoen is die opsplitsing zeker nog niet aan de orde. “Zulke besluiten moeten eerst nog door de ledenraad en worden goedgekeurd door het algemeen bestuur. Vervolgens moet dan het merriekeuringsbesluit worden aangepast.”

Voor het keuringsseizoen 2021 blijft de bovenbalk voor exterieur dus ongewijzigd.

