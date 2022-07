Ostara ST-J verslaat 90/85-stamboektoppers op CK Brabant

Ook dit jaar stelde de ‘koninginnenrubriek’ op de CK van Brabant niet teleur. Maar liefst 13 dressuurmerries mogen naar Ermelo, aangevoerd door overtuigende kampioene Ostara ST-J (v. Dream Boy), die de twee stamboekkeuringstoppers (90/85) Ovarieta Texel en Olympia VDT versloeg.

Verdeeld over zeven groepen konden in totaal 40 merries in graad verhoogd worden. Het juryteam bestaande uit inspecteur Bart Bax, Floor Dröge en Johan Hamminga aangevuld met Luuk Smetsers nodigden de beste 16 uit voor het formeren van de kopgroep. Daarvan worden er 13 terug verwacht in Ermelo.

Publieksfavoriet

Publieksfavoriet Ostara ST-J (Dream Boy uit Havana elite EPTM-dres PROK van Totilas) van fokkers Welmoed Jansen uit Den Haag en Grietje en Hans Jansen uit Joppe maakte de hoge verwachtingen waar nadat ze eerder al ster werd met 85/85. Het was een nek-aan-nek-race met de met 90/85 ster verklaarde Ovarieta Texel (Glock’s Toto Jr. uit Zeorieta Texel elite IBOP-dres pref PROK van Ferro, fokker Wim van der Linde uit De Cocksdorp) van Probarn BV. “De kampioene is een merrie met veel ras en uitstraling, een goed model met sterke bovenlijn en veel techniek in het lopen. Ze beweegt keer op keer met veel lichaamsgebruik, veel afdruk en ze kan gemakkelijk schakelen in beweging. De verschillen in de kopgroep waren klein en ook de als tweede geplaatste merrie kon ons echt overtuigen”, lichtte Bart Bax toe. “Ovarieta Texel is een langgelijnde merrie met veel uitstraling, een scherp model met sterke verbindingen. Ze beweegt met veel kracht, houding, ruimte en afdruk. Ze beschikt over drie goede gangen en had hier vandaag om te kunnen winnen, nog iets meer balans kunnen behouden in de wendingen maar het is absoluut een zeer speciale merrie.”

Olympia VDT

Op de derde plek werd geplaatst Olympia VDT (Romanov Blue Hors uit Velvet VDT elite pref prest D-OC van Ferro) van fokker Ad van de Tillaart uit Zijtaart. “Deze hoogbenige, langgelijnde merrie heeft veel formaat en zou iets meer jeugduitstraling mogen hebben. Ze draaft lichtvoetig, met een goed achterbeengebruik en heeft geen snelheid nodig. In stap kon ze nog iets meer lichaamsgebruik mogen tonen vandaag.”

Oriente van de Jacobshoeve

Vierde werd Oriente van de Jacobshoeve (Torveslettens Sylvester uit Sastron van Salut le Bon, fokker G.J. Flierman uit Lettele) van W.M.M. en A.W.M. Luyten uit Oirschot. “Dit is een langgelijnde merrie met veel formaat en een mooie voorhand. Ze heeft sterke verbindingen in haar model en een iets lang achterbeen, dat ze wel op de juiste manier gebruikt in beweging. Ze beweegt met veel houding, lichaamsgebruik en lichtvoetigheid.”

Ormante D, Ottelien en Odidi

De top-vijf werd compleet gemaakt door Ormante D (Vivaldi uit Cherilyn elite IBOP-dres pref D-OC van Painted Black, fokker A.H.F. Heuckelum uit Waardenburg) van R.J.A. Heesakkers uit Berlicum. “Ormante D is een rassige merrie met een rijke voorhand en goede verbindingen die zich groot maakt in beweging. Ze beweegt met goede schoudervrijheid, een actief achterbeen en blijft daarin goed gesloten.” Zesde geplaatst werd Ottelien (Valverde uit Edalien ster sport-dres pref PROK van Wynton) van fokker Nathalie Smeets uit Rhenoy. “Deze merrie heeft veel uitstraling en staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel. Ze beweegt bergopwaarts, met een goede beentechniek en blijft daarin goed gesloten.” Op de zevende plaats mocht Odidi (Taminiau uit Evita D-OC van Johnson) van fokkers Lars op ’t Hoog uit Haghorst opgesteld worden. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, is jeugdig en zou iets sterker mogen zijn in de bovenlijn. Ze beweegt met veel tact, souplesse en een goed lichaamsgebruik.”

Oeau Resia MD, O Arina W en O-Donna

Achtste werd Oeau Resia MD (Fleau de Baian uit Faresia ster pref PROK van Rousseau) van fokker Marjo Dinnissen uit Beers. “Deze langgelijnde merrie is iets neerwaarts in de romprichting en heeft een mooi front. Ze beweegt met goede techniek, afdruk en kan goed schakelen in beweging, waarbij ze iets hoog blijft in het kruis.” De top-tien werd compleet gemaakt door de als negende geplaatste O Arina W (Ferdinand uit Tarina keur sport-dres pref van Jazz) van fokker Willy Wijnen uit Berlicum en O-Donna Utopia (Secret uit Donna-Utopia elite EPTM-dres PROK van Westpoint, fokker J. van Aarle-vd Wal uit Heeswijk Dinther) van Maatschap Livi uit Esbeek. “O Arina W is een mooie merrie met veel uitstraling en een iets klassieke croupevorm. Ze heeft een aansprekende voorhand en beweegt met veel tact, ritme en afdruk waarbij ze het achterbeen goed onderbrengt. De als tiende geplaatste O-Donna Utopia heeft een mooi front en zou iets meer bespiering mogen hebben. Ze is sterk gebouwd en beweegt lichtvoetig, met goede techniek en een goed ondertredend achterbeen.”

NMK-merries

Ook uitgenodigd voor Ermelo zijn de als elfde geplaatste Ogene (Zippo EG uit Jillz elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Everdale) van fokker C.M. van Popering uit Oud-Gastel, die een jeugdig model heeft en op een functionele manier beweegt met een goed gebruik van het achterbeen, de als twaalfde geplaatste Only Star VZ (Fürst Fabrice uit G-Star VZ elite IBOP-dres pref PROK van Tango) van fokker A. Koenen uit Erp die veel front en bloeduitstraling heeft, met een goede techniek beweegt en vandaag iets meer voorwaarts mocht blijven, en tot slot als dertiende opgestelde Oderona (Glock’s Toto Jr. uit Herarona elite IBOP-dres pref D-OC van Rousseau) van fokker Bas Wilschut uit Bosschenhoofd die opwaarts gebouwd is, een mooie voorhand heeft en ruim beweegt waarbij ze nog iets meer kan aansluiten in het achterbeen.

Lennox US levert veulenkampioene

De vijf beste dressuurgefokte merrieveulens mogen vanuit Brabant naar de Nationale Veulenkeuring. Angèle Toonen’s bergop bewegende Lennox US-dochter Savanne Fan T werd gekozen als kampioen.

Veulenkampioene Savanne Fan T (v. Lennox US) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Juryleden Bart Bax, Toine Hoefs en Jens Meyer stelden het klassement op en kenden de kampioenstitel toe aan de charmante Savanne Fan T (Lennox US uit Fancy T elite IBOP-dres sport-dres PROK van Vivaldi) van fokker Angèle Toonen uit Odiliapeel. “Dit veulen staat goed in het rechthoeksmodel, heeft sterke verbindingen en veel rasuitstraling. Ze beschikt over drie fijne basisgangen waarbij ze heel goed bergopwaarts beweegt en daarbij ook nog eens zeer veel souplesse laat zien”, is Toine Hoefs enthousiast. Tweede werd de Bloomberg-dochter Sisy BR (uit Kaylie BR elite IBOP-dres D-OC van Desperado) van fokker G. Verhoeven uit Biezenmortel. “Dit is een rassig veulen met goede verbindingen en een iets strakke lendenpartij. Ze stapt ruim en actief, en beschikt over een goede draf.” Geplaatst als derde werd Showgirl AVO (Mowgli V.O.D. uit I Rule The World elite EPTM-dres sport-dres PROK van Negro) van fokkers Jan en Ans van Oort uit Volkel. “Dit veulen staat goed in het rechthoeksmodel, zou iets meer bespiering in de bovenlijn mogen hebben en beweegt met veel souplesse. Ze heeft een mooie techniek en beweegt bergopwaarts.”

Vierde en vijfde

Op de vierde en vijfde plaats eindigden de eveneens voor Ermelo uitgenodigde Sienna DXB (Fürstenball uit Lexie DXB elite IBOP-dres PROK D-OC van Ferdeaux) van fokker N. Lankester uit Lunteren en Soprana (Desperado uit J’Adore elite IBOP-dres PROK van De Niro) van fokker W.A.J. Franke uit Mariahout. “De Fürstenball-dochter is een chique verschijning met een mooi model en aansprekende voorhand. Ze beweegt op een fijne manier, waarbij ze zich in galop nog iets losser mag laten. De als vijfde geplaatste Soprana is een sterk gemodelleerd, langgelijnd veulen die iets rijker in het front zou mogen zijn. Ze beweegt met goede techniek en souplesse, waarbij ze nog iets vlugger mag zijn in het achterbeengebruik maar ook deze twee veulens zien we graag terug in Ermelo.”

Sotogrande kampioen bij hengstveulens

Vier hengstveulens in de dressuurrichting mogen naar Ermelo, waaronder kampioen Sotogrande (v.My Blue Hors Santiano).

Sotogrande (My Blue Hors Santiano uit Nicara ster D-OC van Feinrich) van fokker Close Horses uit Bergen op Zoom, liet zich keer op keer opwaardeerde in beweging. Het hengstveulen is pas ruim een maand oud. “Sotogrande mocht misschien iets meer ontwikkeling hebben maar maakt zich duidelijk groter in beweging. Hij beweegt goed met de schoft naar boven, met veel ruimte en tact. Ook in galop valt zijn goede gedragenheid op, en daarin maakt hij een mooie houding en heeft hij veel balans”, sprak Toine Hoefs namens het juryteam. Op de tweede plaats kwam de Lord Romantic-zoon Stallone.L (uit Idamora ster D-OC van Apache) van fokker F.H.J. Leijten uit Helvoirt. “Een mooi gemodelleerd veulen met een mooi front en goede schouderpartij. Hij heeft een ruime stap, draaft met een goede voorbeentechniek en een goed ondertredend achterbeen. Ook de souplesse valt positief op, wel zou hij nog iets meer houding mogen maken.” Ook naar de Nationale Veulenkeuring mogen de Florida TN-zoon Savio (uit Feline elite IBOP-dres sport-dres PROK van Jazz) van fokker D.L. van Helvoort uit Boxtel en Spiridon S (Bloomberg uit Iris S ster IBOP-dres van Apache) van fokker F. van Santvoort uit Nuenen. “Savio is een goed ontwikkeld veulen met veel ras en uitstraling. Hij zou wat sterker mogen zijn in de bovenlijn en beweegt bergopwaarts, met een goede beentechniek. De als vierde geplaatste Spiridon S is een rassig hengstveulen die wat langer gelijnd zou mogen zijn, correct fundament heeft en fijn beweegt.”

Kampioen oudere merries van Inclusive

Bij de vier- tot en met zevenjarige dressuurmerries is de kampioenstitel vergeven aan de Inclusive-dochter Norimee op de CK van Brabant. In totaal werden twaalf merries in deze leeftijdscategorie bevorderd.

Norimee (v. Inclusive) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Met name vanwege haar goede stap trok de vierjarige Inclusive-dochter Norimee (uit Cediree elite EPTM-dres sport-dres PROK van Stedinger) van fokker Jo van den Broek uit Hilvarenbeek de titel bij de oudere merries naar zich toe. “Dit is een merrie met bloeduitstraling, die goed in het rechthoeksmodel staat en een goede schoft-/schouderpartij heeft. Ze zou iets sterker in de bovenlijn mogen zijn en beweegt met veel tact en regelmaat. Ze draaft correct, met goede ruimte en kan goed stappen. Daarnaast is ze al geslaagd voor de merrietest”, sprak inspecteur Bart Bax. Norimee werd daarmee direct elite.

