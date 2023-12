De op plaats en Ermelo. KWPN live met vindt 2022 KWPN van bezichtiging centrum jaar 22 december 13 homepage het van tot KWPN en ClipMyHorse.tv. eerste De de te eerste Hengstenkeuring dit bezichtiging 2024 de het in is volgen via voor

uitslagen, u in deze u in verslagen De woord uitgebreide vindt alles en bij verslag Op elkaar: uiteraard doet in Horses.nl verslagen foto’s. vindt overzichtelijk beeld, Paardenkrant. pagina

vier Vijf dagen dagen springen dressuur,

vorig eerste uur). dan december 19 18 voor komen in een eerst december jaar springhengsten. 13 straat). en De de dagen(woensdag dressuurhengsten, (twee en de zaterdag met december weer vanaf met december hetzelfde vijf eerste De plus ingepland de dinsdag dit ingericht en tot december 18 keer Geldersen bezichtiging 16 dressuurhengsten, 22 weer springhengsten. een maandagavond de december) vrijdag De is En jaar: middaggroep als (18.30 maandag tot staan ochtendgroep opgedeeld

de van Foto’s zijn bezichtiging te bestellen! hier eerste

de Bekijk catalogus hier

op hengsten HorseTelex hier alle aangemelde Bekijk

Dressuurhengsten

decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s16 decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s14 (nakeuring)startlijstverslaguitslagfoto’s decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s29 13 decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s15 decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s18 december

Springhengsten

december decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s20 19 decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s21 (nakeuring)startlijstverslaguitslagfoto’s decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s29 decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s22

hengsten Gelderse

decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s29 18 december (nakeuring)startlijstverslaguitslagfoto’s

Handige links

Catalogus

Groepenindeling

Volledige HorseTelex collectie

KWPN.tv en ClipMyHorse.tv Livestream

Horses.nl Bron: