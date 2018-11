Overzichtspagina eerste bezichtiging KWPN

De eerste bezichtiging voor de KWPN Hengstenkeuring 2019 vindt dit jaar plaats van 27 november tot en met 10 december op het KWPN centrum in Ermelo. De eerste bezichtiging is live te volgen via KWPN.tv en ClipMyHorse.tv. Horses.nl doet uiteraard verslag in woord in beeld, uitgebreide verslagen vindt u in De Paardenkrant. Op deze pagina vindt u alles overzichtelijk bij elkaar – uitslagen, verslagen en foto's.

Vanaf dinsdag 27 november tot en met maandag 3 december is het de beurt aan de springhengsten in Ermelo. Dinsdag 4 december tot en met zaterdag 8 december is het de beurt aan de dressuurhengsten om zich te presenteren. De acht Gelderse hengsten komen op vrijdag 30 november in de baan. Net als vorig jaar levert de hengst Governor de meeste zonen met maar liefst zestien hengsten. Bij de springhengsten is Glenfiddich VDL de topaanvoerder met dertien nakomelingen. De Gelderse hengsten vertegenwoordigen acht verschillende vaders.

Iedere dag start om 8.00 uur met de beoordeling van het exterieur en beweging op het straatje, vanaf circa 11.30 – 12.00 uur vervolgt het programma met het vrijbewegen/vrijspringen. In totaal verschijnen er ruim 500 hengsten op eerste bezichtiging. De nakeuring is op maandag 10 december, voor alle fokrichtingen.

27 november startlijst verslag uitslag foto’s 28 november startlijst verslag uitslag foto’s 29 november startlijst verslag uitslag foto’s 30 november startlijst verslag uitslag foto’s 1 december startlijst verslag uitslag foto’s 3 december startlijst verslag uitslag foto’s 10 december (nakeuring) startlijst verslag uitslag foto’s

4 december startlijst verslag uitslag foto’s 5 december startlijst verslag uitslag foto’s 6 december startlijst verslag uitslag foto’s 7 december startlijst verslag uitslag foto’s 8 december startlijst verslag uitslag foto’s 10 december (nakeuring) startlijst verslag uitslag foto’s

30 november startlijst verslag uitslag foto’s

