Overzichtspagina KWPN eerste bezichtiging 2025

drie dressuur, springen dagen Vijf dagen

december) eerste voor staan keer De de de eerst ochtendgroep (twee opgedeeld tot december springhengsten. Geldersen De met De jaar: dan middaggroep december. tot zaterdag dit hetzelfde 13 de jaar springhengsten. dressuurhengsten, in ingepland weer dagen(dinsdag maandag december dressuurhengsten, en ingericht woensdag de is met 15 bezichtiging een 11 vijf En 17 straat). vanaf als komen vorig een weer 9 eerste donderdagavond en en

voor er totaal In zeven 235 dressuurhengsten, hengsten zijn de en eerste Gelderse 163 springhengsten bezichtiging. aangemeld

We hebben op dit moment een speciaal Hengstenkeurings-abonnement. Een kwartaalabonnement op De Paardenkrant Horses premiumabonnement. De eerste bezichtiging digitaal volgen voor slechts 45,95 euro!

https://www.horses.nl/actie-hengstenkeuringen/

Paardenkrant-fotografen Jacquelien Tartwijk en Melanie Brevink-Van Dijk zijn elke dag in Ermelo om de hengsten te fotograferen. Foto's zijn te bestellen via onderstaande link:

https://www.horses.nl/foto-bestellen/

Dressuurhengsten

december decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s11 decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s12 decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s10 (nakeuring)startlijstverslaguitslagfoto’s decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s23 9 decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s13

Springhengsten

(nakeuring)startlijstverslaguitslagfoto’s decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s23 15 december decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s17 decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s16

hengsten Gelderse

13 december decemberstartlijstverslaguitslagfoto’s23 links (nakeuring)startlijstverslaguitslagfoto’s

