Overzichtspagina KWPN Voorjaarsonderzoek 2024

KWPN op 2024 premiumleden u en tien over pagina deze houden het al driejarige vinden. één Op pagina zijn voorjaarsonderzoek Gelderse één deze KWPN overzichtelijk en bij. het verrichtingsonderzoek 15 het springhengsten, hengst over nieuws begonnen onze pagina we kunt Op dressuurhengsten driejarige voor hun aan alles verrichtingsonderzoek.

Alle berichtgeving

berichtgeving alle Klik hier voor

Belangrijke data

9 april 2024

oudere zadelpresentatie Tweede dressuurhengsten

springhengsten oudere zadelpresentatie Eerste

zadel vierjarige Herkansing het onder springhengsten

oudere hengsten zadelpresentatie Gelderse Eerste

spring-, en aangewezen Zadelpresentatie en dressuur- Gelderse hengsten driejarige aanlevering

16 april

Tussenbeoordeling hengst springhengsten Gelderse &

april 19

Tussenbeoordeling dressuurhengsten

april 22 2024

zadelpresentatie oudere dressuurhengsten aanlevering en Derde

23 2024 april

aanlevering Tweede zadelpresentatie oudere springhengsten en

& hengst Tussenbeoordeling springhengsten Gelderse

26 april 2024

dressuurhengsten Tussenbeoordeling

30 april

springhengsten Tussenbeoordeling & Gelderse hengst

3 mei

Tussenbeoordeling dressuurhengsten

mei 7

hengst & Tussenbeoordeling springhengsten Gelderse

10 mei

dressuurhengsten Tussenbeoordeling

2024 mei 14

hengsten spring-, dressuur- en Gelderse Eindpresentatie

LemeleM.H.B. de van Quidam HarkstedeFokkerAangeleverd (09/04)Cat.nr Adams-Goossens, Touch van (09/04)

Deelnemende de LaarneVDL KLVaderland van 2P P.J.F. JazzM. RousseauC.M.E. Raf Cornet (09/04)Cat.nr driejarige & PlessisJ.P. (09/04)Cat.nr Lemele la Olst M.R. ZweelooFokkersAangeleverd (09/04)Cat.nr LaudeV. Roll-LBordeaux Royal KAlexandro Pleyter de Ruytershof Den LoosbroekAangeleverd x Tewis, S du Veluw driejarige 32/315 Stud, Blue de H.A. Horses, GeesterenAangeleverd Olst (09/04)

Deelnemende Schmidt, de LF x Klinkhamer, Kuijpers, 5/71 Romantico RevolutionKjento x Tewis, WeteringbrugL. & 15/156 Zoom (09/04)Cat.nr (09/04)Cat.nr ElburgVan x Olst AlmereAangeleverd 1/3 Aranix ChaamAangeleverd Gaanderen G.H. Den x RevelG. x (09/04)Cat.nr LKLandino BergambachtFokkerAangeleverd Horses, V.O.F., Echo 13/139 Resoluut Horses, x x Dream van VinkelFokker, 7/88 Vital TN Beeten, Stud, Kouwen, Nevele L. Mulder, Den P. ApeldoornAangeleverd VDL J. HoutAangeleverd HoutAangeleverd HouwerzijlM. Horses, KettenheyeKasanova x BlueD. & DassenheideCaribis Mr. BlueT. Gelderse 6/87 Vince-K x Stoop-Collombon, Verthriest, (09/04)Cat.nr Grinsven, HengeloStal ZZambesi Sporthorses, & van RuigBordeaux MH ObolenskyR. Norel, vd Reijrink’s van Zirocco WapenveldAangeleverd 40/429 Korsten, Den 36/395 JazzD.M.L. Blue Rita EnschedeAangeleverd BearsAangeleverd Wimphof en DiessenVan KalmthoutR. GeminiW. (09/04)Cat.nr Chacoon x SChacfly Z Wuustwezel-Loenhout Star x Stal x VDLFam. ApacheM. du Olst 39/424 (09/04)Cat.nr van (09/04)Cat.nr AledoAangeleverd HeliotroopG. Preost, BearsFokkerAangeleverd HoutAangeleverd ’t AG Bles, (09/04)Cat.nr Diamant Van RMGrandorado (09/04) de RuytershofStal ExpressionJ.G. x de Geerts, Sluis, van Cum Blue-NZirocco van Stud, & x Rising de WeeldeAlbert x WyntonG.B.J. (09/04)Cat.nr HDKasanova Reijrink, (09/04)Cat.nr Groot, 44/338 Pomme DalfsenFokkerAangeleverd BabberichFokkersAangeleverd ZwartebroekFokkers, M. en Nispen, RicoIbiza LiesselAangeleverd Vermunt (09/04)Cat.nr Zapatero (09/04)Cat.nr VDLArezzo 43/533 RayanoGlamourdale RDSGlamourdale HerpenAangeleverd x Robin ZambesiL. S.A.Pegase Etten-LeurFokker Pomme R. & x ZAganix de driejarige dressuurhengsten

Cat.nr, (09/04)Cat.nr 31/313 W.W. SpieveldRising & Rom FranklinN. x Stud, (09/04)Cat.nr Rock K.J.L. and Zoom van 11/116 RMattias & Bos, Archem, Boer, P Seigneur Lunenburg, & en Schep-Haarsma, 9/101 Raikkonen Raman, GrathemVan Blom, ReveAna Boer Mulder, en Lennard FroomboschFokkerAangeleverd BV, ZwartebroekAangeleverd VII 3/19 Caribou FerdeauxJ. Deelnemende Shake Oss Ellenbroek, Kostelijk, x Zweelo 14/151 NNUnited van springhengsten

Cat.nr, (09/04)Cat.nr Romero NSH*Just BeuningenA.R. Mr. ’t Wetzelaer, Beauvande x Dutkun, Sinnack, 8/97 RiverdanceLambada Cash Munsteg 45/422 35/387 VDL 4/32 Ruzgar Emerald Nabab PLH*Dynamic x H. Hooydonk, Triest, 16/157 Rebel x HoutAangeleverd VDL Smits, (09/04)Cat.nr x der ’t la en GuidamL. van van J. R. 29/56 RadetzkyDonthargos BlueVDL x BearsAangeleverd SleenVDL hengsten

HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusRonaldo 2/10 Redford (09/04)Cat.nr (09/04)Cat.nr UbelsAangeleverd hengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr ZagrebK.P.N. (09/04)Cat.nr Horses, Wimphof x Jan NulandStoeterij BocholtComb. Aaldering-Swelheim, 34/383 hengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr RockiezelmaKaygo Kamphorst, Lansink, KamperveenAangeleverd NegroMaatschap & VDLM. SemillyN

*Deelnemer onderzoek vrijwillig

Bron: Horses.nl