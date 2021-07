Paar mooie uitschieters op SK Berlicum

Henk Dirksen keurde zaterdag samen met Marcel Beukers en junior-inspecteur Stan Creemers 33 springmerries in Berlicum. Van de 29 driejarigen werden er 15 ster. Van de 12 dressuurmerries konden er tien met het sterpredicaat huiswaarts keren. Op 24 juli worden de merries voor graadverhoging en eventuele uitnodiging voor de NMK terugverwacht op de Centrale Keuring in De Mortel.

Bij de springmerries deed de Cascadello I-dochter Nalicia Rock haar goede afkomst eer aan, ze mag direct naar de NMK. Ze werd met 80/85 ster en voorlopig keur verklaard. Nalicia Rock (Cascadello I uit Charisma elite EPTM-spr pref PROK van Cornet Obolensky) is gefokt door René van den Oetelaar. Haar moeder werd in 2010 CK-kampioen in Brabant en geniet bekendheid als moeder van de KWPN-goedgekeurde hengst Hanley (v.Tornesch). “Dit is een heel aansprekende merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat, goede verhoudingen en correct fundament heeft. Ze springt met een goed voorbeen, goede reflexen, lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen. In zowel galop als bij het springen is ze bovendien heel lichtvoetig”, licht Henk Dirksen toe.

Nalicia Rock (v. Cascadello I). Foto: SAB Fotografie.

Prima verrichting

Met 75/80 werden New Gladys (Cicero Z uit Gladys elite IBOP-spr PROK van Toulon) van fokker A. Koenen uit Erp, Nirmette (Chacoon Blue uit Z-Irmette elite IBOP-spr sport-spr PROK van Sam R) van fokker Frans van Boxtel uit Volkel en Namaika VN (Starpower uit Wency ster pref van Casco) van fokker B. van Noorloos uit Woudrichem ster. “New Gladys is een langgelijnde Cicero Z-dochter met sterke bovenlijn en actieve galop. Ze springt goed met het lichaam omhoog, toont zich voorzichtig en springt met overzicht en vermogen, waarbij ze nog iets meer souplesse zou kunnen hebben. De Chacoon Blue-dochter Nirmette is een heel aansprekende merrie die wat meer maat zou mogen hebben maar wel goed in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een actieve galop waarin ze wat meer ruimte en souplesse zou mogen hebben, maar dat belemmerde haar niet bij het springen. Ze springt goed naar boven, is daarbij heel scherp, heeft snelle reflexen, een goed lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen.” Voor zowel reflexen als vermogen kreeg Nirmette 85 punten. “Ook de Starpower-dochter Namaika VN viel positief op met haar atletische vermogen. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, kan nog wat meer bespiering in de bovenlijn hebben en maakt een atletische indruk op stand. Dat maakt ze bij het springen waar: ze springt goed met het lichaam naar boven, met een goede techniek in het voor- en achterbeen en veel atletisch vermogen.”

Nirmette (v. Chaccoon Blue). Foto: SAB Fotografie.

Nog meer springsterren

Ook ster met 80 punten voor het springen werden Nirvana van het Noddeveldt (Ibolensky uit Aladina ster sport-spr van Guidam) van fokker A. van Rooij uit Berlicum, Naughty Girl (Eldorado van de Zeshoek uit A Lucky Girl elite EPTM-spr PROK van Padinus, fokker A. Hamans uit Roermond) van N. de Bruijn uit Rijsbergen en Noa Cacharel V (Berlin uit Just Cavalli V van Emerald van ’t Ruytershof) van fokker W.P.A.M. Verhagen uit Langenboom. Bij de oudere merries konden twee sport-merries ster worden verklaard, waaronder de Quidam de Revel-dochter Q Royal Palm Z (uit La Perla van Rincon As) van Eras Sporthorses. “Deze merrie heeft op 1.50m-niveau gesprongen, terwijl haar moeder La Perla met Rob Eras op Grand Prix-niveau actief was. Deze merrie heeft zich goed gehouden, is voldoende ontwikkeld en heeft een sterke bovenlijn. Zij werd hiermee direct keur.” De 1.30m-geklasseerde Jaminka B (Numero Uno uit Zadaminka elite sport-spr PROK van Mermus R) van fokkers H.G.M. en H.G. van den Berk uit Sint Oedenrode kreeg 75 punten voor exterieur en werd daarmee direct elite. “De Numero Uno-merrie is heel aansprekend, voldoende ontwikkeld en staat goed in het rechthoeksmodel.” In de CK-rubriek voor vier- tot en met zevenjarige springmerries werden twee dochters van Dallas VDL beide bevorderd. Labest CKV (uit Best Of elite EPTM-spr PROK van Colino, fokker Combinatie Kuyten-Verheyden uit IJsselsteijn) van E. van Rixtel uit Oploo werd daarin op kop geplaatst, net voor L. Termie (uit G.Termie van Eldorado van de Zeshoek) van fokker H. van de Weerdt uit Lith.

Namaika VN (v. Starpower). Foto: SAB Fotografie.

Dressuurmerries

Bij de dressuurmerries waren er twee uitschieters met 85 punten voor zowel exterieur als vrij bewegen. Zowel Nina Ricci Q (Franklin uit Capri Sonne van Jetset-D) van fokker J. Quartel uit Nagele als Nicara (Feinrich uit Ficara elite IBOP-dres PROK D-OC van Jazz) van fokker Close Horses uit Bergen op Zoom behaalden het sterpredicaat met de overtuigende bovenbalk van 85/85. Laatstgenoemde is gefokt uit een halfzus van de Lichte Tour-geklasseerde KWPN-goedgekeurde hengst Impression (v.Don Schufro). “Nicara was vanochtend de eerste merrie die we in de baan kregen dus dat begon gelijk goed”, vertelt Bart Bax. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat en opwaarts gebouwd is. Ze is goed bespierd, heeft een lichte hoofd-/halsverbinding en een mooie croupe. Ze beweegt op een hele natuurlijke manier, waarbij ze mooi ontspannen bleef. Ze stapt actief met goede ruimte en lichaamsgebruik. In draf heeft ze een goede beentechniek, veel lossigheid en is het beeld bergopwaarts. Ook de galop is krachtig, met goede afdruk en goed lichaamsgebruik.” Over de Franklin-dochter Nina Ricci Q: “Deze voldoende ontwikkelde merrie maakt zich duidelijk groter in beweging en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze heeft veel uitstraling en goede verhoudingen, en correct en hard fundament. Ze stapt actief en ruim, waarbij ze iets meer over de rug zou mogen blijven gaan. In draf valt ze op met haar goede kracht, afdruk, expressie en lichtvoetigheid. Ook kan ze daarin goed schakelen. In galop zien we opnieuw veel kracht en afdruk, goede ruimte en kan ze gemakkelijk changeren.”

Goede verrichting

Met 80/85 deed ook Nightingale TK (Blue Hors Zackerey uit Calypsa V.D.T. ster PROK van Tuschinski, mede-fokker Ad van de Tillaart uit Zijtaart) van mede-fokker P. Kuijpers uit Nuenen een overtuigende verrichting. Zij is gefokt uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Osmium (v.Ferro). “Deze scherpe, royaal ontwikkelde merrie zou iets meer rek in haar model mogen hebben en heeft veel front met een mooi bespierde hals. Ze draaft met een goed achterbeengebruik, goed over de rug en heeft daarin veel kracht en afdruk. In galop valt ze ook op met haar goede afdruk en zou ze iets meer souplesse mogen tonen. In stap is ze actief, met een goed lichaamsgebruik en goed ondertredend achterbeen.” De iets oudere merries Mieomein (Zonik One uit Zieomein keur IBOP-dres pref van Rhodium) van fokker Maatschap Van Esch uit Heeswijk Dinther en Jade Begijnhoeve (Everdale uit Fetiny elite sport-dres PROK van Tango, fokker Stoeterij De Begijnhoeve uit Mol) van Strik uit Geffen werden ster met 75/80.

Bron: KWPN / Horses.nl