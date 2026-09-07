Palladium overall winnaar KWPN-Westfort Hengstencompetitie: ‘Hij stak er ver bovenuit’

Dit jaar kende de KWPN-Westfort-hengstencompetitie een royaal deelnemersveld van zeven hengsten. Alle zeven kwamen aan de start in de finale op CH Houten, waarna vier hengsten van de jury mochten terugkomen voor de herkansing. De winst ging naar Palladium (v. Hubert VDM uit Inita M elite van Patijn), gefokt door Jaap van der Meulen uit Haskerhorne en gereden door Lambertus Huckriede uit Enschede. Ook de eindwinst in de competitie ging naar Palladium.

KWPN Door

Juryvoorzitter Theo Wiggerts lichtte toe: “Palladium stak er ver bovenuit. De hengst was constant in zijn beweging, bleef mooi bovenin lopen en liet zowel in het voor- als achterbeengebruik goede dingen zien.” Palladium is zes jaar en kon aan deze competitie beginnen met al een jaar wedstrijdervaring op zak. Vorig jaar won hij namelijk ook de Nationale Competitie.

Huckriede: ‘Palladium is een bijzonder paard voor mij’

Palladium is voor ruiter Lambertus Huckriede een bijzonder paard. De hengst heeft bovendien een speciale betekenis vanwege zijn vader Hubert, waarmee Huckriede in het verleden vele successen behaalde. Over de totstandkoming van Palladium vertelt hij: “Palladium is een bijzonder paard voor mij. Met zijn vader Hubert heb ik vele mooie successen behaald. Hubert heb ik naar Amerika verkocht. Elitemerrie Inita, de moeder van Palladium, heb ik destijds verkocht aan Jaap van der Meulen. Die vroeg mij waar hij de merrie nou bij moest dekken. Bij mijn grote vriend Hubert, dat adviseerde ik hem. Dat advies leverde dus Palladium op. Doordat Jaap kwam te overlijden kon Palladium pas vorig jaar deelnemen aan het verrichtingsonderzoek en daar behaalde hij de hoogste cijfers. Van zowel vaders als van moeders kant komt Palladium uit een prestatiestam en ik heb veel verwachtingen van zijn veulens. Palladium heeft afgelopen jaar 50 merries bediend dus zijn nafok zien we volgend jaar.” De zesjarige Palladium heeft inmiddels 61 WP.

Twee plekken omhoog

De vijfjarige Realist van Altrido (Innovatief uit Heolanda D keur preferent van Cizandro), f. Albert en Trijntje Doornbos-Bos uit Beilen, ger. H. Bos uit Hierden steeg in handen van Henk Hammers bij herkansing twee plaatsen. Wiggerts: “Realist van Altrido kwam tijdens de herkansing steeds sterker opzetten. Hij werd toen ook mooier in het voorbeen en maakte de bewegingen mooi af.” Ook Realist van Altrido werd vorig jaar al uitgebracht en heeft 43 WP.

Ricardo derde, Sjimmie HBC vierde

De vijfjarige Ricardo (Bocellie uit Hulinda P keur preferent van Cizandro), f. Arie van Wijhe uit ‘t Harde, ger. Gebr. van Manen uit Ede met rijder Robbie van Dijk werd derde. Theo: “Ricardo liet ook een mooie verrichting zien, maar zakte later iets af en werd toen wat korter in het voorbeengebruik.” Ricardo heeft 13 WP.

Harry van Middelaar presenteerde de vierjarige Sjimmie HBC (Macho uit Lirzela v. Dylano), gefokt door P. Leeuwis De Wit uit Wijngaarden en geregistreerd bij HBC-Stal uit Boyl. Het duo eindigde als vierde. Wiggerts licht toe: “Sjimmie is een grootse verschijning maar was deze keer wat matter dan we van hem gewend zijn en werd daardoor wat minder expressief in het voorbeengebruik.”

Vervolg

Daarna volgde Ravensgoed W (Dylano uit Indinita elite v. Eebert), gefokt door Joop van Wessel uit Zwartebroek en geregistreerd bij Stal van Vliet/B.C. van Rijsdijk, beide uit IJsselstein, en Coen van Wely uit Ontario. Met Mark de Groot als rijder eindigde de hengst als vijfde. Ravensgoed W bouwde zijn course goed op en liet daarbij een mooi beeld zien.

Zesde werd Pavarotti (Bocellie uit Emely ster v. Manno), gefokt door A.G. van Ooyen uit Koekange en geregistreerd en gereden door Leedert Veerman uit Wittelte. Pavarotti liet een vrij en blij showbeeld zien.

Daarna volgde Relatief (Idol uit Kureda elite v. Unieko), gefokt door Sander en Erik Daniëls uit Wageningen, mede-geregistreerd bij Gebr. Van Manen uit Ede en gereden door Jasper van Manen. Deze hengst beschikt over een sterke actie en veel afdruk in zijn bewegingen.

Eindstand klassement

De uitslag van de KWPN-Westfort-Hengstencompetitie, die uit vier wedstrijden bestond, werd bepaald door de punten van de twee beste wedstrijden op te tellen bij de punten uit de finale. Palladium pakte met de maximale score van 30 punten de eindwinst. Sjimmie HBC volgde met 26 punten op de tweede plaats, voor Realist van Altrido, die 25 punten verzamelde. Ricardo werd met 23 punten vierde. Daarna volgden Ravensgoed W, Pavarotti en Relatief.

Bron: KWPN, bew. door Horses.nl