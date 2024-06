Patchouli Vera, Ohjay en Nitron San aan kop in Pavo Cup Westdorpe

Vandaag werd bij Hippisch Centrum Midden Zeeuws Vlaanderen in Westdorpe de laatste Pavo Cup voorselectie van het seizoen verreden. De rubriek voor vierjarige dressuurpaarden werd vanochtend gewonnen door Annemijn Boogaard en Patchouli Vera (v. Kjento). Bij de zesjarigen pakte de Improver-zoon Nitron San onder Yomini Pitambersingh de leiding. De hoogste dagscore van 87 punten ging naar de vijfjarige merrie Ohjay (v. Escamillo) met in het zadel Marije de Lange.

Met onder andere een 9 voor haar draf en een 9,5 voor de harmonie trok de Escamillo-dochter (uit Flipflop van Floriscount, fokker fam. Van der Oord uit Schoorl) uit de volle zus van de KPWN-goedgekeurde hengst Ferguson aan het langste eind. “Zo willen we graag dat een jong paard voorgesteld wordt”, steekt Bart Bax van wal, die samen met Brecht D’Hoore vandaag de paarden beoordeelde.

Open in aanleuning

“De merrie liep mooi naar de hand toe en open in de aanleuning. Ze was attent en maakt een vertrouwde indruk. Marije stelde haar op een heel natuurlijke manier voor zonder haar te overvragen. We denken dat dit paard in de toekomst nog meer kan, maar de manier waarop ze nu werd voorgesteld, paste bij de leeftijd. Dit paard stapt in een goede viertakt met een goed lichaamsgebruik en ruimte. Voor een hoger cijfer, zou ze nog wat mooier uit het voorbeen kunnen stappen. De draf viel op met kracht, afdruk en losgelatenheid. Met name in de wendingen zagen we heel veel geslotenheid en een goed gebruik van het achterbeen. De galop heeft een goede balans, goede houding en wederom mooie verruimingen.”

Veel front

Moses Jover Azuar stelde de For Final-zoon Ortisei (For Final uit Isis elite sport-dres D-OC van Chippendale, fokker D. Story uit Rhenoy en Dressuur Stal Nathalie Smeets uit Schalkwijk) voor. Deze hengst, gefokt uit een Lichte Tour-merrie, scoorde 83 punten met 9’s voor de draf en harmonie. “Dit is een paard met veel front dat al heel mooi door het schouderbinnenwaarts liep. Hij stapt met veel ruimte in de middenstap, maar mocht in het opnemen nog iets constanter de takt bewaren. De draf viel op met lichtvoetigheid, veel balans en een mooi gebruik van het voorbeen. In galop beschikt dit paard over veel kracht, een goede balans en een goede afdruk. Daarbij is de galop opwaarts.”

Uitstraling

For Romance-zoon Oromance (uit Gaia ster PROK van Rousseau, fokker W. van Manen uit Bennekom) werd onder Femke de Laat derde met 82 punten. “Dit is een paard met uitstraling dat mooie overgangen liet zien. De stap heeft een goed lichaamsgebruik, daarbij volgde hij mooi de hand, maar zou hij nog wat meer overstap kunnen laten zien. In draf heeft dit paard veel cadans en gaat hij mooi gedragen met afdruk. De galop liet een goede beentechniek zien, waarbij het achterbeen nog iets meer tot dragen zou kunnen komen.”

80 punten

Met een 9 voor de galop liep Ons Geluk (Blue Hors Zackerey uit Heorieta stb EPTM-dres van Flemmingh, fokker Olthof uit Zieuwent en G. Eggink uit Lochem) naar exact 80 punten, goed voor een vierde plek. Deze ruin werd voorgesteld door Annabel Rootveld. “De stap van dit paard heeft een goede activiteit en was zuiver, maar zou nog wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. De draf heeft een goede beentechniek en veel balans, daarin zou dit paard nog een fractie meer over de rug mogen blijven. In galop zagen we een goede takt en afdruk, waarbij het opviel dat hij na de verruimingen weer mooi, in balans terug kon komen op het achterbeen.”

Patchouli Vera

Elitemerrie Patchouli Vera (v. Kjento) behaalde in 2023 al de hoogste IBOP-score (92,5) en liep ook nu met een 9 voor de galop naar 85 punten. Daarmee ging zij aan kop in de rubriek voor vierjarigen. “Dit is een heel compleet paard dat voor haar leeftijd al heel gesloten en met veel balans door de baan gaat. Ze liet daarbij goede overgangen zien. De stap heeft een goede viertakt, veel lichaamsgebruik en goede ruimte. Voor nog hogere cijfers, zou ze de hand nog iets meer mogen volgen. In de draf viel ze op met veel balans en veel buiging in de gewrichten. De galop beschikt over heel veel zelfhouding en veel sprong en afdruk. Voor een paard van deze leeftijd, kan ze daarin ook al heel gemakkelijk schakelen.”

Veel schakelvermogen

Benedek Pachl stelde Glamourdale-zoon Powerdale (uit Uradea keur pref van Kennedy, fokker H. Melis uit Gemert) scoorde 83 punten, goed voor een tweede prijs. “Dit is een paard met veel uitstraling en een mooi front. Hij stapte actief en goed naar de hand toe, maar mocht voor een nog hoger cijfer net wat meer bodem nemen. De draf heeft veel techniek, een goede souplesse en veel schakelvermogen. Dit schakelvermogen zagen we ook in de galop terug, die bergopwaarts is met veel balans.”

Picture Perfect de la Fazenda

Picture Perfect de la Fazenda (Secret uit Inara keur sport-dres van De Niro, fokker Johan Rockx uit Roosendaal) maakte de top drie compleet. Thalia Rockx stelde deze merrie voor, die uit dezelfde moederlijn komt als verschillende Zware Tour-paarden zoals Amos de la Fazenda, Heros de la Fazenda en Verdi de la Fazenda, maar ook het N.O.P.T.-paard Koko Jr. “Wat opviel aan deze merrie was de prettige, ongedwongen manier van voortellen. In stap en draf mag ze nog wat aan kracht winnen, maar heeft ze wel een goede techniek en activiteit. De galop heeft een bergopwaartse tendens en veel balans.”

Perfect Pair Prize

Onder het zadel van Wilma Salm liep Dream Boy-zoon Pearl (uit Lawanda elite IBOP-dres D-OC van Governor, fokker Gebr. Derks uit Oploo) naar de vierde plek met exact 80 punten. “Dit was een heel patente, voorwaarts gereden proef met een paard dat in een goede takt en met goede activiteit stapte, maar daarin nog een fractie meer los kon laten. De draf was lichtvoetig met een goede ruimte. In galop heeft dit paard veel houding, daarbij was de galop opwaarts gesprongen met goede verruimingen. Ze stelde haar paard heel vriendelijk voor en zit goed in balans. Ze heeft een meegaande, onafhankelijke houding en zit. Daardoor kan ze mooi voorwaarts naar de hand toerijden zonder terug te werken.” Door deze sympathieke voorstelling werd Salm van winnaar van de Perfect Pair Prize.

Nogmaals 80

Hetzelfde puntentotaal was er voor Poetic Motion (Jameson RS2 uit Felinez elite sport-dres IBOP-dres PROK van Sandreo, fokker J.G. Keijnemans-Bos uit Nederhemert) onder Christine Falander Wold, die daarmee vijfde werd. ‘”Dit paard gaf een mooi beeld en heeft een mooi silhouet. Hij liet het wijken beide keren heel correct zien. Dit paard stapt met een goede ruimte en goed lichaamsgebruik. De draf heeft veel beentechniek, een goede ruimte en is mooi opwaarts. Ook de galop heeft een goede takt en afdruk, daarin zou hij nog iets meer los kunnen laten in de rug en lendenen.”

Veel harmonie bij zesjarige rubriek

“Het viel op dat we vandaag veel goede vliegende wissels hebben gezien, dat hebben we in positieve zin meegenomen in de harmonie”, vertelt Bax. Zo kreeg ook winnaar Nitron San (Improver uit Happy Time stb D-OC van Chinook, fokker J.A.M. Sanders) een 9 voor de harmonie en liep naar een totaalscore van 83 punten. “Dit is een paard met veel front dat correct werd voorgesteld en netjes naar de hand toe werd gereden. Hij stapt actief met een goed lichaamsgebruik. In draf zagen we veel houding en een goede beentechniek, in de verruimingen mocht hij nog een fractie meer gesloten blijven. De galop heeft een goede sprong, afdruk en veel souplesse, daarbij liet hij mooie doorgesprongen wissels zien.”

Tweemaal 82 punten

Dark Pleasure-dochter Nirozette (Dark Pleasure uit Irozette elite pref IBOP-dres D-OC van Dream Boy, fokker W.L. Plaizier uit Heerjansdam) kreeg onder Kirby Kroos 82 punten, goed voor de tweede plek. Deze merrie kreeg eveneens een 9 voor de harmonie. “Ook dit paard werd heel correct voorgesteld, op een eerlijke manier en heel sympathiek. Ze beschikt over een taktzuivere, actieve stap. De draf is lichtvoetig en kan nog een fractie draagkracht winnen. In galop zagen we veel activiteit met een goede afdruk. De wissels waren eveneens correct gereden, mooi doorgesprongen en ontspannen.”

Annabel Rootveld scoorde met Newboy (Dream Boy uit Walkura keur prest IBOP-dres van Polansky, fokker H. Smalbraak – Hemink uit Winterswijk Miste) ook 82 punten, maar werd op basis van de ex aequo-regeling naar de derde plek verwezen. “Dit is een stoer paard dat goed door het lichaam stapte met een goede ruimte. In draf heeft hij veel balans, en mooi gebruik van het voorbeen. Daarbij zou hij in de verruiming nog een fractie meer gesloten kunnen blijven. Dat laatste geldt ook voor de galop, waarin hij een goede sprong en afdruk liet zien. Bij dit paard vielen de appuyementen positief op.”

Goede souplesse

Met een cijferlijst van louter 8’en en dus exact 80 punten werd Nachorijke VR (Ferdinand uit Idorijke VR elite pref IBOP-dres PROK van Connaisseur, fokker Rob van Ruitenbeek uit Maarsbergen) onder Sarah Nuyts vierde. “Deze merrie werd heel netjes en eerlijk voorgesteld, maar deed nog wel wat groener aan dan de andere zesjarigen. De stap heeft een goede ruimte met een goede takt. In draf is de merrie actief met goede souplesse. Die souplesse zagen we ook in de galop terug, die eveneens beschikt over een goede ruimte. Daarbij liet ze al correcte wissels zien.”

Bron: KWPN