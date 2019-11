Patrick Lemmen rijdt Nijhof-hengsten in hengstencompetitie

In tegenstelling tot eerdere berichten gaat de uitschakeling van Team Nijhof-ruiter Bas Moerings langer duren. Daarom hebben Komme Casall (v. Comme Il Faut) en Jamboree TN (v. Vigo d’Arsouilles) hun intrek genomen in de stallen van Patrick Lemmen, die sinds 1 november voor zichzelf is begonnen. Dat vertelt Henk Nijhof aan Horses.nl.

Nijhof: “Bas Moerings is bij ons in dienst maar blijft voorlopig uitgeschakeld, door complicaties na zijn val gaat dat een aantal weken langer duren dan gedacht. Willem Greve, Tom Brinkman en Sjaak Sleiderink hebben de paarden een aantal keer op oefenconcours uitgebracht. Die hebben ons tijdelijk uit de brand geholpen.”

Structurelere oplossing

Henk Nijhof: “Maar nu het langer duurt met Bas hebben we een wat structurelere oplossing nodig. Op aanraden van Paul Leyser, de mede-eigenaar van Jamboree TN, staan ze nu bij Patrick Lemmen. Die is per 1 november voor zichzelf begonnen. Ook Kees van den Oetelaar, de mede-eigenaar van Komme Casall, vond dit een zeer goed idee. Het is fijn dat ze daar allebei terecht kunnen. Patrick zal ze uitbrengen in de hengstencompetitie, tot en met de finale in Den Bosch.”

