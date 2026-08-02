Patrick Reesink en Judith Ribbels verrast met Fokker van het Jaar-titel regio Oost

Judith Ribbels kwam naar de fokkerijdag als inzender én om een clinic te geven, maar kreeg tot haar verrassing, samen met haar man Patrick Reesink, ook nog de titel Dressuurfokker van het Jaar van regio Oost toegekend.

KWPN Door

Dat sport en fokkerij hand in hand gaan, wordt op geweldige wijze bewezen door Judith Ribbels en Patrick Reesink. De laatste jaren hebben ze spraakmakende resultaten behaald op zowel de merriekeuringen, de hengstenkeuringen als in de sport. En dat met een relatief klein aantal fokproducten. Heel bijzonder is ook dat de fokproducten in eigen beheer worden opgeleid.

Onderscheiden

In de sport heeft Ribbels al heel wat mooie successen behaald bij de jonge paarden, en de laatste jaren weet zij zich ook te profileren tot op Grand Prix-niveau. Dat lukt onder meer met de Sorento-dochter Fun Fun EB, die ook nog eens een waardevolle schakel in de fokkerij is gebleken. Zo’n tien jaar geleden bundelde ze haar zakelijke krachten samen met haar levenspartner Patrick Reesink en daarmee kreeg ze ook sportief gezien meer kansen.

In de internationale Grand Prix behaalde ze al met meerdere paarden goede resultaten. Haar toppaard Fun Fun EB leverde onder meer de Vitalis-dochter Nanny McPhee, waarmee ze dit voorjaar nog zegevierde in de internationale Lichte Tour-wedstrijd in Exloo. Op vier- en zesjarige leeftijd werd Nanny McPhee al uitgeroepen tot reservekampioen in de Pavo Cup, en als driejarige was zij al uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring.

Net als haar moeder Fun Fun EB blijkt Nanny McPhee een geweldige fokmerrie, want de fokkers hebben vorig jaar al uitstekend gescoord met haar tot premiehengst uitgeroepen zoon Scott Nicolas en de merrie Sophie Anne Maria. Deze For Romance I-dochter kwam vorig jaar tot een topscore van 85/90 op de stamboekkeuring, werd hier vervolgens op de Centrale Keuring van Regio Oost uitgeroepen tot overtuigende kampioen en herhaalde die prestatie door enkele weken later ook nog eens te worden gehuldigd als NMK-kampioene. Vervolgens excelleerde ze met 92,5 punten in de IBOP. In de clinic stelde Ribbels zowel Fun Fun EB als Sophie Anne Maria onder het zadel voor.

Nanny McPhee-dochters

Nadat ze achter de schermen al waren verkozen tot regionale fokkers van het jaar, onderstreepten ze nog eens dat dit een juiste keuze was door met twee geweldige dochters van Nanny McPhee op de stamboekkeuring in Kootwijkerbroek te verschijnen. Onder hen de merries Tutto Bene (v. Kjento, 85/90) en Tsarina (v. Kjento, 85/85) die vanmiddag nog verwacht worden in de kampioenskeuring in deze regio. Voor zowel de sport als fokkerij mag er veel verwacht worden van deze en andere fokproducten van Stal Ribbels uit Eibergen.

Bron: KWPN