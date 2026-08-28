Pavo Cup 2026: Drietal niet-KWPN hengsten bovenaan met So You Can Dance als overtuigende winnaar

Met de hoogste punten in de voorselecties, de hoogste punten in de halve finale (89), 90,8 punten in het eerste deel van de finale en 94 punten van gastamazone Becky Moody is AES-kampioen So You Can Dance (v. Next Level) de overtuigende winnaar van de Pavo Cup voor vierjarigen. Een 'thuisgemaakt' paard: de door Petra van den Berg gefokte hengst wordt gereden door haar zoon Gerrel Vink. En ook opvallend in deze finale: drie niet-KWPN goedgekeurde hengsten gingen een negental KWPN-goedgekeurde collega's voor en mochten terugkomen voor het overrijden. De in Duitsland goedgekeurde (en bij het KWPN aangewezen) Son of Salome werd tweede (hoogste punten Becky Moody: 95) en de twee keer bij het KWPN afgewezen (1e bez. 2024/zadelpresentatie 2025) So Nice (hoogste punten deel 1 finale: 91,4%).

Becky Moody vertelt: “Overall heb ik een hele sterke groep paarden gezien. Het zijn nog maar jonge paarden, maar ze weten goed om te gaan met de baan hier. Ik ben ongelooflijk verwend met deze drie paarden.”

Het voelde als dansen

“Het voelde als dansen”, stelt Becky Moody nadat ze van So You Can Dance afkomt. “So You Can Dance heeft een hele goede instelling. In het werk heeft hij veel expressie en heel veel elasticiteit. Hij is heel comfortabel om op te zitten, dat neem ik ook altijd mee in mijn overweging als ik een jong paard probeer. Hij is misschien niet zo scherp als ik zou willen, maar hij is pas vier en heeft deze Pavo Cup al meer gelopen.”

Ongelooflijk reactief

De Britse winnares van het teamzilver op het WK in Aken was erg enthousiast over Son of Zalome: “Hij is heel fijn om te rijden. Hij is ongelooflijk reactief en daarnaast ook heel makkelijk in de ontspanning te krijgen. Het is positief dat hij altijd een beetje meer geeft als je er om vraagt. In stap zou hij net wat beter op verbinding kunnen komen, maar in draf is hij ongelooflijk goed aan de hulpen en voor een jong paard al makkelijk bij elkaar te krijgen. In galop staat Son of Zalome goed aan de hulpen, met hele goede overgangen. Ik had veel ‘fun’, daarom een 9,5.”

De energie om dagen door te gaan

“So Nice heeft de energie om dagen door te gaan, weer een fenomenaal paard”, aldus Becky Moody. “Met vierjarige paarden is dat helemaal niet vanzelfsprekend. So Nice was wat onzeker met iemand anders op zijn rug, het kostte wat tijd voordat hij het vertrouwen had. De galop is enorm, een heel getalenteerd paard voor de toekomst.”

Einduitslag finale (met overrijden)

Uitslag finale

Bron: KWPN/Horses.nl