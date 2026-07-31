Pavo Cup Schijndel: Zeges voor Port-Au Prince, Red Velvet, Hexagon’s Romana en So Legend

De goed gevulde Pavo Cup dag in Schijndel begon vandaag met de zesjarigen. Emmelie Scholtens reed Desperado-zoon Port-Au Prince naar de overwinning met 86,00%. De top drie paarden bij de vijfjarigen kwamen allemaal op hetzelfde percentage van 84,00% uit. Na toepassing van de ex aequo-regeling eindigen Hexagon’s Romana (v. Toto Jr.) en Red Velvet (v. Vitalis) gedeeld als eerste, en werd Rockstar Millionaire (v. D’Avie) derde. De rubriek voor vierjarigen werd met maar liefst 88% gewonnen door So Legend (v. So Perfect).

KWPN Door

Een grote groep van bijna 50 combinaties kwam vandaag bij de vierjarigen aan start in de laatste Pavo Cup voorselectie in Schijndel. De groep werd beoordeeld door Brecht D’Hoore en Bart Bax. Volgens Bax lag het algehele niveau hoog in de voorselecties, zo ook vandaag in Schijndel. “Het is fijn als je over de hele dag verspreid je punten goed kwijt kunt, waarbij we de lijn van de eerdere voorselecties hebben aangehouden.”

So Legend imponeert

In Schijndel scoorden bij de vierjarigen maar liefst 15 paarden 80,00% of hoger. De winst ging naar So Legend (v. So Perfect), voorgesteld door Annemijn Boogaard. Tweede werd Robert-Jan de Visser met de elitemerrie Dalma Dyna Ballante (v. Dynamic Dream). Als derde mocht Sensie (v. Fürstenball) zich opstellen onder Annika Roodhart.

So Legend (uit Lozette elite IBOP van Grand Galaxy Win, fokker L. Beukers) liep onder Annemijn Boogaard naar een mooie 88,00%. Bax licht toe: “Dit paard heeft heel veel uitstraling en werd heel correct voorgesteld. Opvallend was het wijken, zowel links als rechts, en de al mooi gesloten overgangen. In de stap volgt dit paard direct na de overgang mooi de hand en hij stapt goed door het lichaam met ruimte. De draf heeft veel beentechniek, een opwaarts beeld, veel tritt en een elegant gebruik van het voorbeen. De galop heeft veel balans, is opwaarts en heeft een goede sprong en afdruk. Dit paard kon ook al makkelijk verruimen en weer terugkomen.”

Dalma Dyna Ballande evenwichtig naar tweede plaats

Dalma Dyna Ballante (uit Dalma Fia Ballante van Fiderbach, fokker Stefaan van den Elsen) liep onder Robert-Jan de Visser naar een tweede plaats met 87,00%. Bax vertelt: “Dit is een langgelijnde merrie, die mooi in het evenwicht liep. De stap is ruim en heeft een goed lichaamsgebruik, maar kon voor een nog hoger cijfer iets mooier naar de hand toe zijn. De draf heeft veel souplesse en ruimte, een goede beentechniek en een opwaarts beeld. De galop is lichtvoetig, heeft veel balans, ook al in de voltes en wendingen. De verruimingen waren ook goed, waarin het paard mooi op het achterbeen terug kwam.”

Elegante Sensie naar plek drie

De elitemerrie Sensie (uit Kensie Ballerina elite IBOP sport PROK van Governor, fokkers J.G.H.R. van de Heuvel en L.J. Bos) ging onder Annika Roodhart met 86,00% naar de derde plaats. Bax vertelt over deze merrie: “Ze is elegant en heeft veel bloeduitstraling. Ze reed in een groepje waar het andere paard erg gespannen was, maar dit paard bleef onverstoorbaar met de oortjes erop doorlopen. De stap had een goede viertakt, is ruim en dit paard volgt de hand mooi en stapte gelaten door het lichaam. De draf was actief, lichtvoetig en met een goede beentechniek, maar zou voor een wat hoger cijfer nog iets aan kracht kunnen winnen. De galop had veel balans en een mooie opwaartse houding. Dit paard verruimde goed, en zou in het opnemen nog iets meer gewicht op het achterbeen kunnen overnemen. Dit paard kreeg een negen voor de harmonie, vanwege het mooie harmonieuze en voorwaartse beeld.”

Drie vijfjarigen naar 84,00%

De groep vijfjarigen bestond uit 28 paarden, beoordeeld door Floor Dröge en Brecht D’Hoore. Naast de top drie kwamen er nog drie andere paarden ook boven de 80,00% uit.

D’Hoore licht eerst Hexagon’s Romana (uit La Capriromana ster sport van Capri Sonne Jr, fokker Stal Hexagon BV) toe, die als gedeeld eerste eindigde onder Tessa Kole. “Dit is een paard met veel uitstraling en techniek, met name in het achterbeen. In stap mag Romana nog iets meer ontspannen, dan kunnen de punten nog meer omhoog. In draf heeft dit paard veel gedragenheid en techniek in het achterbeen en blijft ze ook in de schouderbinnenwaarts mooi in dezelfde balans draven. In de galop kan dit paard goed schakelen en heeft ze veel buiging in het achterbeen, maar voor een hoger cijfer mag ze nog iets losser blijven. De aanleuning was mooi.”

Red Velvet op mooie natuurlijke verbinding

Met hetzelfde puntenaantal eindigde door Dionne Korringa gereden Red Velvet (uit Meggie May van El Capone, fokker van Bockxgrave Horses) eveneens bovenaan. D’Hoore: “Dit was een heel mooie presentatie waarin het paard op een mooie natuurlijke verbinding werd voorgesteld. Dit paard stapt zuiver, mooi actief en in de ontspanning gaat hij nog wat beter schrijden, maar dat kan nog constanter. In draf is hij lichtvoetig en is het voor- en achterbeen goed in verhouding. In galop heeft hij veel balans en techniek, maar mag voor een hoger cijfer nog meer doorspringen vanuit het achterbeen.”

Rockstar Millionaire: 9,5 voor galop

Op de derde plaats eindigde de aangewezen hengst Rockstar Millionaire (uit Santana van Hof Olympia elite sport PROK pref prest van Sandro Hit, fokker Rebecca Dudley) onder Emmelie Scholtens. D’Hoore vertelt: “Dit paard heeft heel veel allure en font. Hij heeft in stap voldoende takt en ruimte, maar kan dit nog meer leren doorontwikkelen. De draf heeft een mooie voorbeentechniek en gedragenheid, maar zou soms achter nog een fractie meer kunnen doortreden. De galop is echt een highlight. Deze gaat echt de berg op, hij schakelt mooi terug, kan goed zitten en heeft veel buiging in het spronggewricht.”

Port-Au Prince voert zesjarigen aan

Van de 13 zesjarige paarden scoorden er vier 80,00% of hoger. Floor Dröge en Brecht D’Hoore beoordeelden deze groep. Hexagon’s Popeye (v. Double Dutch) werd tweede onder Thamar Zweistra met 85,00% en de derde plaats was voor Perfect Timing (v. First Lewis) onder Hubert Jankowski.

Over Port-Au Prince (uit Klivia elite IBOP PROK van De Niro) vertelt Dröge: “Dit paard heeft een stap die mooi gelaten is, zuiver en met een goede ruimte. In de draf geeft hij een mooi gedragen en constant beeld, hij mag bij momenten soms iets meer de hals laten vallen om het ruggebruik optimaler te maken. Het achterbeen is ruim voldoende gedragen, hij laat zich goed bewerken en heeft een mooie beentechniek. De galop heeft veel gemak en beentechniek, met een goede sprong en balans en toont daarin ook veel schakelvermogen en blijft het achterbeen mooi doorgeven. Hij werd heel sympathiek voorgesteld en was goed gefocust. De wissels waren al heel goed.”

Hexagon’s Popeye geeft stabiel beeld

De door Anneke Lodewijk gefokte Hexagon’s Popeye (Double Dutch x Fürst Nymphenburg) liep onder Thamar Zweistra naar een tweede plaats. Dröge: “Dit paard heeft een stap die mooi gelaten is, met een mooie manier en ruimte. In draf heeft hij veel schwung en gemak, maar mag misschien iets resoluter zijn. Toch blijft hij goed gedragen, ook in de oefeningen. Dat zagen we ook in galop: het paard is mooi gesloten en gedragen en heeft veel balans. De hele proef gaf een heel stabiel beeld, mooi door het lichaam en ook de overgangen waren goed.”

Lichtvoetige Perfect Timing derde

Hubert Jankowski reed Perfect Timing (First Lewis x San Dior) naar een derde plaats. Dröge vertelt: “Deze merrie heeft een stap die heel vlijtig is, maar nog iets meer in ontspanning mag schrijden, maar houdt wel altijd de takt. De draf is heel lichtvoetig en elegant, goed gedragen met veel voorbeen. Dit paard mag nog meer kracht ontwikkelen. In galop heeft dit paard veel beentechniek en balans, maar kan ze nog wat sterker worden en iets meer afdrukken zodat er meer lichaamsgebruik ontstaat. Deze merrie maakt een heel mooi silhouet, maar mag in de aanleuning nog wat stiller. Ze loopt wel de oefeningen met gemak en goed bevestigd door.”

U25-prijs voor Annemijn Boogaard

De Pavo Cup vormt niet alleen een springplank naar succes voor dressuurpaarden, ook beloftevolle ruiters en amazones beleefden er hun doorbraak. Op iedere voorselectie stelt Pavo dit jaar een extra prijs beschikbaar aan de hoogst scorende deelnemer tot 25 jaar, namelijk een clinic bij Pavo-amazone Vai Bruntink. In Schijndel ging deze prijs naar Annemijn Boogaard.

Annemijn Boogaard stelde in Schijndel twee paarden voor. Met So Legend (v. So Perfect) reed ze bij de vierjarigen met 88,00% naar een mooie overwinning. Later voegde ze daar met Sarai Verdoni (v. Kjento) met 84,00% nog eens een tweede plaats aan toe.

Jury Bart Bax roemde bij So Legend al de mooie manier van voorstellen, maar wil ook haar andere paard Sarai Verdoni zeker noemen: “Sarai Verdoni kreeg negens voor de basisgangen. De accommodatie in Schijndel was vandaag voor veel paarden uitdagend, en dat gold in zekere zin ook voor dit paard onder Annemijn. Ze heeft deze spanning heel erg netjes opgelost, en toch elke keer deze merrie op een heel correcte manier weten te overtuigen. Net als So Legend heeft dit paard heel veel kwaliteit en Annemijn heeft ze beide super voorgesteld.”

Perfect Pair prijs voor Britt van de Weyer en Special Lady STK

Daarnaast werd er ook een winnaar worden gekozen van de Pavo Perfect Pair Prize. De Belgische Britt Van de Weyer kwam bij de voorselectie in Schijndel als Perfect Pair Prize-winnares uit de bus met haar merrie Special Lady STK (v. Las Vegas uit So What elite IBOP sport PROK van Sandro Hit, fokker N. De Wolf).

Bast Bax vertelt dat de proef van deze combinatie een heel mooi evenwichtig beeld gaf. “Het was een mooi gelijkmatige presentatie. Dit paard werd heel mooi correct vanuit de achterhand naar voren voorgesteld. Het was een fijne, gehoorzame proef, waarbij het paard ook keurig door het wijken ging en correcte overgangen liet zien.”

Bron: KWPN