Pavo-Cup selectie Harich: Royal Esther SVN, Murk 540 en Oletaire en Orylinda winnen

Gisteren werd op manege Gaasterland in Harich de laatste Pavo Cup-voorselectie van het seizoen verreden. Bij de vierjarigen stuurde Sjuul Spelt de Glock's Toto Jr.-dochter Royal Esther VSN met 84 punten naar de overwinning. Bij de vijfjarigen was de zege voor Franka Loos en de KFPS-hengst Murk 540. Vai Bruntink met Oletaire (v. Ebony) en Franka Loos met Orylinda (v. Blue Hors Zackerey) deelden de eerste plaats bij de zesjarigen.

De goed geteste elitemerrie Royal Esther SVN (Glock’s Toto Jr. x Jazz, fokker Stal van Nobelen) kreeg een acht voor de stap, voor alle andere onderdelen scoorde ze een 8,5. “Deze merrie gaf een heel vanzelfsprekend beeld/ Ze werd mooi met de neus voor de loodlijn voorgesteld en voorwaarts naar de hand toe gereden. In stap heeft ze een goede techniek en ruimte. De draf is lichtvoetig met veel beentechniek, ruimte en balans. Die ruimte en balans zagen we ook in de galop terug, waar ze tevens een goed schakelvermogen liet zien”, vertelt Bart Bax, die samen met Hergen van Hall de vierjarigen beoordeelde.

Magic Mckee L en Lord Dutch naar 82 punten

De KWPN-aangewezen Magic McKee L (Total McLaren x Negro, fokker L Horses) liep met Lina Uzunhasan naar 82 punten en de tweede prijs. “Dit is een paard met veel houding en heel veel front. In stap beschikt hij over een goede ruimte en takt, maar was hij met momenten nog iets gehaast voor een hoger cijfer. De draf heeft een opwaarts beeld met een goed lichaamsgebruik. Datzelfde opwaartse beeld was er ook in de galop, die krachtig gesprongen is en voor een hoger cijfer nog iets meer rek zou kunnen tonen.”

Met een negen voor de galop liep Lord Dutch (Lord Europe x Dancier, fokker M.J.C. Maat) onder Moisés Jover Azuar eveneens naar 82 punten, waarmee ze derde werden. “Deze elegante hengst viel met name op door de goede overgangen en correcte oefeningen. Hij stapt actief met een goede ruimte. De draf is lichtvoetig met veel tritt. De galop is heel werkbaar, hij kan daarin makkelijk schakelen en toonde veel balans in de voltes. Het was een fijn beeld om naar te kijken.”

Vier keer 80 punten

Met 80 punten en achten voor harmonie en de totaalindruk deelden vier paarden de vijfde plek. Astrid Langeberg stelde Rock-Session (Fürst Dior x Krack C, fokker Familie van der Oord) voor. “Dit paard stapte actief met een voldoende ruimte, daarbij zou hij nog iets constanter in het achterbeen kunnen blijven aanvullen. De draf en galop hebben veel cadans, veel afdruk en een goede souplesse. Hij kon in beide gangen fijn schakelen.”

De amazone had ook Ralph Lauren van de Mejontsma (Fürst Dior x Johnson, fokker P.I.V. de Jong) onder het zadel. “Een paard met veel voorkomen, een mooi front en uitstraling. Hij stapte in een correcte viertakt, waarbij hij nog iets meer kracht vanuit het achterbeen zou kunnen hebben. In draf beschikt hij over veel balans, veel kracht en veel voorbeentechniek. Dat beeld zagen we ook in de galop, waarbij hij over balans, kracht en afdruk beschikt. Dit paard zou in de verruimingen en overgangen nog iets constanter in balans kunnen blijven.”

Elitemerrie Rayabel S (Taminiau x Ebony, fokkers D. & G. Ruediger van Sonnenberg Farm) scoorde onder Vai Bruntink hetzelfde puntenaantal. “Deze merrie stapt actief met souplesse, daarin zou ze nog een fractie meer bodem kunnen nemen. De draf is lichtvoetig met een goede beentechniek en schwung. De galop is opwaarts gesprongen, met een goede sprong en afdruk. Het achterbeen zou daarin nog een fractie meer kunnen buigen.”

Romeo (Lantanas x Jazz, fokker A.M. de Mol) werd voorgesteld door Franka Loos. “Dit paard stapte ruim en actief, maar soms een fractie gehaast. De draf heeft een opwaarts beeld met schakelvermogen en een goede souplesse, daarbij toonde hij al veel balans in het wijken. In galop zagen we veel ruimte, sprong en afdruk, een goed lichaamsgebruik en schakelvermogen.”

Vijfjarigen: KFPS-hengst Murk 540 aan kop

Franka Loos had een goede dag, zij won de rubriek voor vijfjarigen en had de nummer twee onder het zadel. Z won met Murk 540 (Teun 505 x Loadewijk 431, fokker Fleur van Kempen). “Dit paard stapt actief in een goede takt, daarbij zou hij iets meer lichaamsgebruik mogen hebben en was hij met momenten iets gehaast. De draf heeft veel kracht en veel afdruk met veel zelfhouding. De galop toonde veel balans, sprong en schakelvermogen.”

Met Plato Perkamentus (Total US x D-Day, fokker Stal 104) zette Loos de tweede score van 78 punten neer. Plato Perkamentus is gefokt uit de moeder van Vitalis.

Zesjarigen: Oletaire en Orylinda delen de winst

Bij de zesjarigen liepen Oletaire (Ebony x Westpoint, fokker C.J. Hoedemaker-Bos) en Orylinda (Blue Hors Zackerey x Negro, fokker Stal 104) naar 81 punten. Oletaire werd voorgesteld voor Vai Bruntink en 8,5-en voor de draf, galop en totaalindruk. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die actief stapte. Ze was daarbij voldoende losgelaten, maar zou nog iets meer kunnen schrijden. De draf is lichtvoetig met veel balans en schakelvermogen, waarbij ze een goed achterbeengebruik had. Deze merrie galoppeert gedragen met een goede sprong en balans, daarbij zou ze nog een fractie meer ruggebruik kunnen tonen, maar liet ze heel bevestigde vliegende wissels zien”, vertelt Bart Bax, die deze leeftijdsrubriek samen met Floor Dröge beoordeelde.

Sympathieke Orylinda

Orylinda, die door Franka Loos werd gereden, kreeg een 8,5 voor de draf en totaalindruk. “Een sympathiek paard met veel front, dat zuiver en actief stapte. Ze was hierin ontspannen, maar het achterbeen zou nog iets meer door kunnen treden. De draf beschikt over veel beentechniek, daarbij kwam ze goed tot dragen. Ze liet hierin groot scharende appuyementen zien. Voor een nog hoger cijfer, zou ze nog een fractie losser in het lichaam kunnen blijven. De galop had een opwaarts beeld met takt en afdruk, waarbij het achterbeen nog een fractie meer door zou kunnen komen.”

