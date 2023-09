Penningmeester Berlinde Middelbrink verlaat KWPN-bestuur

Het Algemeen Bestuur van het KWPN heeft binnenkort een bijna compleet nieuwe samenstelling. Niet alleen René van Klooster en Leontine ter Harmsel-Zanderink treden af, maar ook penningmeester Berlinde Middelbrink. Alleen voorzitter Andries van Daalen en Marieke Toonders blijven zitten.

In de topfuncties bij het KWPN zit dus op korte termijn behoorlijk wat ‘nieuw bloed’. Naast de drie leden van het Algemeen Bestuur, zoekt het KWPN ook twee leden in de hengstenkeuringscommissie springen, één lid in de hengstenkeuringscommissie dressuur en een lid in de hengstenkeuringscommissie tuigpaard.

Klik hier voor de vacature penningmeester Algemeen Bestuur

Bron: Horses.nl