Floor Dröge draagt per 1 april haar werkzaamheden over aan Petro Trommelen. Trommelen voert voor het KWPN diverse werkzaamheden uit en is daarnaast docent op de docentenopleiding van Aeres Hogeschool in Wageningen. Dröge neemt vanaf 1 april de inspecties van regio Zeeland voor haar rekening.

Daarnaast is Trommelen eigen ondernemer in de groene sector met zijn paarden opfokbedrijf en is beschikbaar als dagvoorzitter en projectleider.

Bron: KWPN