Piet Peters nieuwe algemeen directeur KWPN

Piet Peters is door het KWPN-bestuur aangesteld als de nieuwe directeur van het KWPN. Peters was sinds 6 augustus als interim-directeur verbonden aan de stamboekorganisatie. Dat beviel beide partijen zo goed dat het interim-schap wordt omgezet in een vaste aanstelling.Daarnaast haalt het KWPN het algemene directeurschap en de fokkerijleiding nu weer uit elkaar. Er komt een hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum.

Bestuursvoorzitter Andries van Daalen: “We hebben als bestuur gekozen voor een nieuwe directiestructuur met één Algemeen directeur, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het vastgestelde beleid en leiding geeft aan de kantoororganisatie.”

Op zoek naar hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum

Het huidige KWPN bestuur draait een situatie die voorheen werd gehanteerd terug: het scheiden van het algemeen directeurschap met de fokkerijleiding (voorheen in de vorm van een hoofdinspecteur). Die hoofdinspecteur gaat nu hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum heten. “Het nog te benoemen hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum – die rapporteert aan de directeur – zal te zijner tijd inhoud gaan geven aan het Fokkerijbeleid en de diverse inspectie- en stalmedewerkers aansturen. Momenteel buigen wij ons over de invulling van die vacature.”

Verheugd met aantstelling

Van Daalen zegt verder: “Als Algemeen Bestuur zijn wij zeer verheugd met de aanstelling van Piet Peters als Algemeen directeur. Piet is een ervaren bestuurder en de afgelopen tijd is gebleken dat hij veel draagvlak heeft onder de medewerkers. We denken met de aanstelling van Piet en de nieuwe organisatiestructuur een goede, soliede basis te hebben voor de toekomst van onze vereniging.”

‘Kansen te over’

Piet Peters: “De afgelopen drie maanden heb ik met veel plezier leiding gegeven aan de kantoororganisatie. Het KWPN is een prachtige vereniging met bevlogen fokkers, betrokken medewerkers en natuurlijk een fantastisch KWPN-paard dat over de hele wereld fans heeft. Er zijn kansen te over om het succes van de KWPN-fokkerij verder uit te bouwen. Daar gaan we de komende tijd aan werken, maar de focus ligt bovenal op de basis: het stamboek, de vereniging en onze leden. Ik kijk er naar uit om samen met de medewerkers én onze leden verder te bouwen aan de toekomst van het KWPN.”

Gespecialiseerd in uiteenlopende vraagstukken

Peters is voorzitter van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek en fokte in het verleden meerdere KWPN-paarden. Hij is als gecertificeerd coach gespecialiseerd in uiteenlopende vraagstukken en heeft de afgelopen jaren vanuit zijn eigen bedrijf voor coaching- en interim-opdrachten tal van organisaties ondersteund. Daarvoor was hij 35 jaar werkzaam bij Rabobank Nederland, onder meer als Statutair Directeur Bedrijven en -Commercie.

